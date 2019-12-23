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Понедельник| 20 Января, 13:51 |
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Бизнес-партнеру Фургала продлили срок содержания в СИЗО по обвинению в убийстве
Как сообщает пресс-служба Басманного суда, в ходе заседания, состоявшегося накануне, было удовлетворено ходатайство следствия о продлении содержания Мистрюкова под стражей в СИЗО. Срок предыдущего решения о заключении под стражей истекает 18 января.
Николай Мистрюков и предприниматели Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей в середине ноября 2019 года были задержаны в Хабаровске. Они были самолетом этапированы в Москву, где были арестованы и помещены в СИЗО по решению Басманного суда. Всем предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).
Уголовное дело включает три эпизода: убийства хабаровских предпринимателей Евгения Зори (в 2004 году) и Олега Булатова (в 2005 году), а также покушение на предпринимателя А. Смольского. Мистрюков проходит по эпизоду об убийстве Зори, также его подозревают в соучастии в покушении на амурского предпринимателя Смольского. Эти преступления тогда так и не были раскрыты.
Новые обстоятельства позволили вернуть их из архива. На заседании Басманного суда в ноябре 2019 года представитель следственного комитета заявил, что следствием проведена очная ставка с потерпевшим. «Ее результаты и показания свидетелей позволили задержать Мистрюкова по подозрению в убийстве», - заявил представитель СК.
Согласно данным СПАРК, Мистрюков владеет 25% ООО "Торэкс" (управляющая компания группы), еще одна четверть принадлежит супруге Фургала Ларисе Стародубовой. Также он является директором компании "Дальпромснаб" и бывшим деловым партнером губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Металлургический холдинг «ТОРЭКС» входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Ряд друзей и сподвижников действующего губернатора Хабаровского края занимают ключевые должности в руководстве материнского и дочерних предприятий компании, а также параллельно являются депутатами Законодательной Думы Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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