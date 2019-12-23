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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Свыше 400 млн направят в 2020 году на развитие сельских территорий Хабаровского края
Документом предусмотрен ряд новых направлений поддержки, что позволило увеличить объемы выделяемых средств. В 2020 году на решение социальных проблем, развитие инфраструктурных проектов и улучшение жилищных условий будет направлено свыше 400 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- В Хабаровском крае реализация программы привела к росту объемов производства сельхозпродукции фермеров. По итогам 2019 года они получили на 30% больше господдержки. Поэтому мы стараемся не снижать объемы государственной поддержки этого направления. В новой редакции акцент сделан на строительстве инфраструктуры в сельской местности. Это позволит улучшить условия жизни, - отметили в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.
Так, согласно новой редакции программы регион получил средства на газификацию сельских территорий. Около 68 млн рублей будет направлено на обеспечение топливом частных домовладений в поселке Переяславка района имени Лазо. В первом квартале состоится конкурс по отбору проектной организации. Работы будут завершены до конца 2020 года. Еще около 14 млн рублей в регионе направят на проектирование сельских дорог.
Кроме того, продолжится реализация проекта по обустройству площадки под компактную жилищную застройку на 193 жилых дома в селе Мичуринском. Инфраструктурная поддержка властей помогает снижать стоимость квадратного метра для селян, которые также могут воспользоваться жилищными сертификатами. На эти цели в 2020 году выделено около 32 млн рублей. С 2017 года такую выплату получили 77 семей.
Кроме того, в регионе активно поддерживают проекты инициативных граждан. Речь идет о благоустройстве парковых зон, строительстве детских и спортивных площадок, ремонте объектов электро- и водоснабжения, домов культуры. В 2020 году на эти цели будет направлено около 70 млн рублей. Этих средств хватит, чтобы профинансировать не менее 45 проектов.
Вместе с тем, отдельным направлением программы по формированию современного облика сельских территорий в селе Мичуринском предусмотрено строительство школы. Новый объект образования очень нужен поселению. Сегодня около 300 детей в две смены вынуждены учиться в приспособленных помещениях детского сада. Поручение найти средства на строительство школы дал губернатор Сергей Фургал.
В кратчайшие сроки была подготовлена проектно-сметная документация, благодаря чему региону предоставлены максимальные лимиты финансирования на 2020 год – 206 млн рублей.
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