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Четверг| 20 Февраля, 16:01 |
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Хабаровский край откроет три новых рейса
Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
В январе в Хабаровском крае открыли продажу льготных авиабилетов для северных территорий региона. Стоимость билета снизилась для жителей этих районов более чем вдвое. В программе участвуют краевая авиакомпания «Хабаровские авиалинии» и «Аврора». Меньше чем за две недели было куплено свыше 1,1 тыс. билетов.
«Поставили такую задачу, подписали договор, приобретаем дополнительные самолеты и, предварительно, с 1 июля увеличим количество рейсов и маршрутов по субсидируемым перелетам. И, кроме этого, возобновим перелеты в Комсомольск-на-Амуре не реже чем два раза в сутки, ежедневно будем летать в Советскую Гавань и в Чегдомын. И в соседние регионы - в Благовещенск, на Камчатку, в Магадан. Посмотрим, может даже будем летать за границу», - сказал Фургал.
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