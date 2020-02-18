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Предложены варианты перехода с материка на Сахалин
Об этом сообщили ТАСС в компании «Дальгипротранс», которая с апреля 2018 года выполняет задание РЖД по разработке основных проектных решений для строительства новой железнодорожной линии, связывающей материк и остров Сахалин, с мостовым или тоннельным переходом пролива Невельского от станции Селихин в Хабаровском крае до станции Ныш в Сахалинской области.
Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается уже много лет. Проработкой вопроса о реализации этого проекта президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года. В настоящее время сообщение Сахалина с материком осуществляется воздушным транспортом и через морскую железнодорожную паромную переправу Ванино - Холмск, по которой завозится основной объем грузов на остров.
Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.
«Предпроектная работа по разработке основных проектных решений по объекту строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского завершена - сказал представитель компании «Дальгипротранс». В разработке проекта перехода участвовало 16 разных проектных институтов и других учреждений. В эту работу было вложено более 3 млрд рублей.
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