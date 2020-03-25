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В Хабаровске больной коронавирусом сбежал из больницы
54-летний житель краевой столицы самовольно покинул лечебное учреждение, зная о диагностированной у него коронавирусной инфекции.
Пациент находился в городской клинической больнице на обследовании, так как накануне до произошедшего почувствовал недомогание и повышение температуры тела. Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.
После получения подтвержденного положительного теста на коронавирусную инфекцию больной ожидал перевода в корпус для инфицированных больных. Воспользовавшись моментом, хабаровчанин решил самовольно покинуть специализированный стационар, создав угрозу заражения окружающих. Узнав, о том, что его разыскивает полиция, он отключил телефон.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по г. Хабаровску установили местонахождения пациента. Мужчина находился в квартире своей сестры, которая не была осведомлена об обстоятельствах появления родственника. Увидев в окне патрульные экипажи, фигурант закрылся в одной из комнат квартиры.
С целью доставления пациента в медицинское учреждение бойцы Росгвардии в специальных медицинских защитных костюмах зашли в квартиру и убедили мужчину выйти добровольно. Медики поместили его обсерватор.
В настоящее время следственными органами УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
Как сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в УМВД Хабаровского края, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Информация о родственниках мужчины и иных контактировавших с ним лицах передана в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю для принятия мер реагирования.
По данным на утро 20 апреля, в Хабаровском крае 185 человек заразились коронавирусом, 16 вылечились, пятеро умерли.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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