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В Хабаровском крае из-за авиакатастрофы с четырьмя жертвами закрыт частный аэродром
Правительство Хабаровского края приняло решение приостановить полеты с этого аэродрома до решения специальной комиссии, расследующей инцидент.
Напомним, 18 апреля в 700 м севернее с. Лесное Хабаровского района в нежилой зоне произошло падение частного легкомоторного самолёта Л-142, погибли четыре человека, находившиеся на борту, в том числе пилот-испытатель и владелец самолета. После падения начался пожар, который окончательно уничтожил самолет.
В свое время аэродром Калинка был военным аэродромом, но после передислоцирования летной части остался бесхозным. Его выкупили бизнесмены и устроили частный аэродром для любительской авиации.
Но за этим объектом закрепилась дурная слава. В прошлом году примерно в это время также разбился легкомоторный самолет, погибли два человека.
Власти Хабаровского края будут ходатайствовать о полном закрытии частного аэродрома Калинка до полного устранения всех замечаний, касающихся организации и безопасности полетов.
Фото - kalinka.aero
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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