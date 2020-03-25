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20 Апреля 2020, 18:41 | Регион сегодня

В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом

На лечении находятся 164 человека с подтвержденных диагнозом новой коронавирусной инфекции

75 летний пациент с тяжелой сердечно сосудистой патологией и подтвержденным инфицированием COVID-19 умер в инфекционном госпитале Хабаровска

За прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 38 человек и по состоянию на 11.30 20 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 185 случаев заболевания COVID-19. За весь период выздоровело 16 человек.

По информации краевого минздрава, на лечении находятся 164 человека с подтвержденных диагнозом новой коронавирусной инфекции. Также за истекшие сутки в стационары края госпитализировано 44 пациента с подозрением на заболевание.

Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 7 тяжелобольных пациентов, 6 из них находятся на ИВЛ, в том числе 4 человека старше 70 лет.

В Хабаровском краевом инфекционном госпитале лечатся 106 пациентов с внебольничными пневмониями (движение за сутки: госпитализировано 13). В изоляторах края находятся 19 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением около 700 человек прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 в обсерваторе.

Власти края принимают меры для локализации вспышки инфекции в ее основных очагах. Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России завершили мероприятия по дезинфекции социально-значимых объектов и помещений, а также территорию села Богородское. Спасатели с помощью хлорсодержащих препаратов обработали территорию и объекты социальной сферы, жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры данного населённого пункта.

«Группами подразделения радиационной, химической и биологической защиты Амурского спасательного центра МЧС России в населенном пункте общим итогом обработано более 19 тысяч кв. метров. В настоящее время работы завершены», - прокомментировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Виталий ДАРЧИЯ.

Кроме этого, личным составом Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и Амурского спасательного центра МЧС России продолжаются работы по дезинфекции территорий и объектов в краевом центре. В плановом порядке по заявкам органов местного самоуправления, поступающим в оперативный штаб, проводятся мероприятия по обработке объектов транспортной инфраструктуры.

Олег КУЛЬГИН. 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: диагноз  пандемия  коронавирус 


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