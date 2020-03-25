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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Мая 2020, 12:23 | Регион сегодня
В Хабаровском крае зарегистрировано 1325 случаев заболевания коронавирусом
Девять пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней
На 20 мая в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 1325 (+52 за сутки) случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 577 человек выздоровели (+4 за сутки), 9 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находятся 739 пациентов. Все заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях, сооющили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: Хабаровский край коронавирус
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