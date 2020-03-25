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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Мая, 05:32 |
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Хабаровская авиакомпания "Восток" ликвидирована накануне своего 75-летия
Решение о ликвидации было принято в декабре 2019 года, организационные мероприятия по присоединению к материнской компании завершены к маю.
В мае 2020 года АК "Восток" должно было исполниться 75 лет. 15 мая 1945 года на базе отдельного звена самолетов По-2 был создан 264 авиаотряд спецприменения ДВТУ ГВФ, которому дали название «Восток».
Практически за 75 лет авиакомпания стала тем авиапредприятием «малой авиации», которое выполняло все виды авиационных работ на территории Дальнего Востока. Оно осуществляло перевозку пассажиров (персонала предприятий для замены вахт, рыбаков, туристов), занималась транспортировкой грузов. Причем перевозила грузы как внутри фюзеляжа самолетов и вертолетов, так и на внешней подвеске.
Кроме этого, авиакомпания осуществляла патрулирование и тушение лесных пожаров, доставку больных из отдалённых населённых пунктов, любые виды съёмки на вертолётах, аварийно-спасательные работы. Специально для малой авиации региона была создана необходимая инфраструктура: малый аэропорт, взлетно-посадочные полосы, ангары, строилось жилье для летного состава, специалистов авиационно-технической базы.
В 2001 году авиакомпания получила аккредитацию в крупнейшей международной миротворческой организации, что позволило выйти на рынок оказания авиационных услуг в Гаити, Доминиканской республике и Восточном Тиморе.
Поворотным событием в судьбе «Востока» стало ее акционирование в 2001-2002 годов. «Лакомый» кусочек достался сначала частично АО «Ютэйэр-Инжиниринг», а потом и полностью. Новый акционер четко разграничил «мух и котлеты». Самые прибыльные «Восток» маршруты авиационных услуг в Ираке, Либерии, Мали, Демократической Республике Конго, Сомали и доход от них уходили одним, а малая авиация дальневосточного региона с Аяном и Чумиканом летала на поддержке из краевого бюджета.
В 2014 году выручка авиакомпании превысила 1,7 млрд. рублей. При этом в малом аэропорту год от года множилось… кладбище воздушных судов. Из-за нехватки финансирования для приобретения агрегатов донором делали один самолет, потом другой. Так и извели практически всю летную технику.
Новым руководителям авиакомпании «Восток» «все эти севера» оказались не нужны. Проработав по накатанной до конца 2019 года, авиакомпания «Восток» прекратила деятельность юридического лица. По аналогичной схеме акционирования АО «Ютэйр-Инжиниринг», кстати, поглотило ряд авиакомпаний в Западной Сибири.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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