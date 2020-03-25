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Коронавирус может аукнуться амурским корабелам задержкой с достройкой сахалинского парома
На Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК) началась выкатка сформированных блоков второго серийного парома для линии Ванино – Холмск на открытый стапель для окончательной стыковки и формирования корпуса, сообщили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в дирекции предприятия.
Первый сформированный и максимально насыщенный блок будущего грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD 00300 покинул строительный эллинг 15 мая. На заказе начался новый технологический этап – сборка корпуса судна. Всего судостроителям предстоит вывести из цеха восемь блоков.
На первую блок-секцию уже погружены якорно-швартовные лебедки, оборудование общекорабельной системы, вентиляторы, кондиционеры, установлены фундаменты под оборудование. Подводная часть блок-секции окрашена на 100%, надводная – на два слоя, окончательная окраска предстоит после формирования корпуса и спуска судна на воду.
«На всех блоках парома перед выкаткой должны быть закрыты все построечные удостоверения, а изделия будут предъявлены заказчику. – рассказывает старший строитель заказа №301 Сергей Полещук. - Сварка корпуса завершится к 12 июля, и будут начаты работы по подготовке к монтажу линии вала, который по графику должен начаться в начале августа. Спуск парома планируем произвести в конце сентября».
Большая готовность блоков и максимальное насыщение их оборудованием и трубопроводами позволит сильно сократить время формирования корпуса на понуре, следовательно, даст амурским корабелам возможность сократить и общее время строительства.
Однако строители предполагают будущие сбои в графике постройки, которые начнутся с началом поставок и монтажа оборудования на заказ. Не секрет, что ситуация с коронавирусной инфекцией может повлиять на сроки прибытия контрагентов для монтажа и пуско-наладочных работ.
Напомним, крупный заказ на два парома ПАО «АСЗ» получило в 2016-м году. Закладка двух корпусов грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов проекта CNF11CPD 00300 для линии Ванино – Холмск состоялась 29 июня 2017 г. В декабре 2019-го оба парома должны быть переданы заказчику, в качестве которого выступила компания «ГТЛК» (Государственная транспортная лизинговая компания)
Длина каждого из паромов — 131 метров, ширина — 22 метра. Дедвейт судна составляет около 7250 тонн. Строящееся судно усиленного ледового класса —
Arc5 – предназначено для работы в сложных ледовых условиях, строится на температуру – 40 градусов по Цельсию. Форштевень судна и усиленный нос способны колоть лед толщиной до 1,5 м при скорости до 5 узлов, сообщает пресс-служба ПАО «Амурский судостроительный завод»
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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