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20 Июля 2020, 12:54 | Регион сегодня |

113 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Хабаровском крае за сутки

Заболеваемость COVID-19 продолжает нарастать в Хабаровском крае. Сейчас в состоянии близком к критическому находятся почти 60 человек

За прошедшие сутки в регионе выявлено 113 новых случаев заражения. Еще два пациента скончались в инфекционном госпитале. Врачи оказали всю возможную помощь, но попытки спасти​ людей оказались безуспешными. Тревогу медиков вызывает тот факт, что стало расти количество тяжелобольных пациентов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

- Среди заболевших большинство в возрасте от 18 до 60 лет. Мы видим, что в группу поражения стали попадать молодые люди. 17 человек из 113 являются бессимптомными носителями. Если таких людей вовремя не изолировать, каждый из них способен заразить как минимум еще шестерых. У 50% заболевших диагностирована тяжелая форма пневмонии, характерная для COVID-19, - пояснили в краевом минздраве.

Общий показатель заболеваемости сейчас по региону составляет 450,7 случаев на 100 тысяч населения, тогда как на вечер пятницы, 17 июля, эта цифра была 443,2. Медики констатируют, что​ распространение инфекции усиливается. Об этом же свидетельствует и заполняемость мест в лечебных учреждениях, где лечат пациентов с COVID-19. Так, в Хабаровске уже заполнено 90% развернутых коек при том, что местная система здравоохранения развернула 1526 мест - почти тройной резерв от федерального норматива. В целом же по краю занятость мест с в больницах достигла​ 76%.

В начале следующей недели в Хабаровском крае ожидают дополнительный прирост заболевших после прошедших в регионе митингов. В случае резкого ухудшения эпидобстановки​ краевые власти и Роспотребнадзор будут вынуждены ввести жесткие карантинные меры. Поэтому, учитывая всю сложность ситуации, медицинское сообщество в очередной раз призывает граждан отказаться от публичных собраний. Необходимо носить защитные маски, перчатки, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию. Лишь этим меры способны уберечь от заражения новой, очень опасной инфекцией, способной погубить еще не одну жизнь.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
Теги: covid-19  коронавирус 


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