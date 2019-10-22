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Верховный суд России подарил ТРЦ "Счастье" в Хабаровске право на жизнь
Здание сносить не будут, постройка признана законной.
История этого абсурдного судебного делами уходит корнями в 2012 год. Тогда администрация Хабаровска выставила на продажу участок, примыкающий к ограде городского СИЗО, и на торгах его купила коммерческая структура. Целью приобретения стала постройка ТРЦ «Счастье».
Коммерсанты снесли старые бараки и гаражи, находившиеся на этом месте, расселили их обитателей, построили комплекс зданий и частично благоустроили территорию. Общая смета затрат на строительство объекта составила 1 миллиард рублей, свыше 600 миллионов из которых были привлечены по договорам долевого строительства от предпринимателей города.
Однако спустя два года, когда уже были завершены строительно-монтажные работы, и на месте бывших бараков вырос 15-этажный современный торговый центр, УФСИН начал судебную атаку на застройщика и мэрию Хабаровска, посчитав, что мэрия не имела права выставлять на продажу этот участок.
Что находилось в подоплеке этого решения, можно только гадать. Назывались и амбиции, и мздоимство, но все это было на уровне слухов. Главное, что построенный на 90 процентов объект четыре года был предметом судебных разбирательств на всех уровнях.
Все это время компания застройщик – ООО «Управление инвестиционных программ Хабаровска» содержал здание на собственные средства, выкидывая десятки миллионов рублей на воздух. Пришлось выплатить издержки и участникам долевого строительства, обошедшиеся УИП уже в сотни миллионов рублей. Тем не менее, компания сберегла имущество в целости и сохранности и победила в судебной тяжбе.
Теперь перед владельцами ТРЦ «Счастье» стоит задача привлечения арендаторов. За эти годы в Хабаровске появились несколько крупных торговых центров, которые разобрали бывших партнеров «Счастья».
«Теперь наша задача – его узаконить и зарегистрировать. И это делать придётся через суд», - завил журналистам директор УИП Константин Юрченко.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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