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Вторник| 21 Января, 12:10 |
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Канадская компания будет добывать золото в Хабаровском крае
Как сообщили в компании, речь идет о месторождение рудного золота в районе имени Полины Осипенко. Оно расположено на расстоянии около 20 километров от села Удинск.
Подтвержденные запасы месторождения составляют 3,91 млн. унций золота. Общие капвложения разработчика оцениваются в $500 миллионов. В этом году планируется инвестировать в начальное разведочное бурение $10 млн. долларов.
Разработкой месторождения Чульбаткан занималась в течение нескольких лет ООО «Третья геологическая компания». учреждённая бывшим собственником N-Mining Limited.
«Мы рады сообщить о закрытии ранее анонсированной сделки по приобретению проекта освоения перспективного месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае Российской Федерации, предполагающего переработку руды методом кучного выщелачивания, у компании N-Mining Limited. Фиксированная общая стоимость сделки составила $283 млн.», - говорится в официальном сообщении Kinross Gold.
Канадцы собираются в течение трех лет провести дополнительную разведку на месторождении, а затем в течение двух лет создать инфраструктуру для добычи драгоценного металла.
Канадская компания Kinross Gold работает в России с 1995 года. Она добывала золото в Магаданской области. Сейчас компания ведет добычу на рудниках «Купол», «Двойной» и «Морошка» на Чукотке.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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