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Магаданские рыбаки заказали хабаровским корабелам два краболова
Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Маг-Си Интернэшнл» Михаил Котов и генеральный директор АО «ХСЗ» Игорь Васько. Стоимость контракта составляет 2,5 млрд рублей, сообщили в администрации Хабаровского ССЗ.
Корпус первого судна хабаровские корабелы обязались заложить в апреле, а сдать судно заказчику – максимум через 2,5 года. Хабаровские корабелы начали закупать металл для строительства этих судов заблаговременно, чтобы приступить к строительству как можно скорее.
Строительство краболовов на Хабаровском судостроительном заводе стало возможным благодаря реализации программы «квоты под киль», направленной на стимулирование развития рыболовного флота в России, а также поддержку отечественных судостроительных заводов.
Назначение краболовных судов проекта 03141 – промысел краба и креветки ловушками и хранение улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.
Проект судна разработан российскими проектировщиками. За образец взят японский краболов. Длина корпуса составит 63 метра, валовая вместимость – более 1000 тонн, численность экипажа – 21 человек. Назначение судов – промысел краба и его транспортировка в порт в живом виде.
Стоит отметить, что подписанный контракт является первым из нескольких планируемых. В случае исполнения хабаровскими судостроителями договоренностей по срокам и качеству работ, магаданцы в следующем году закажут заводу закладку еще четырех-шести судов для других видов промысла по уникальному проекту, разработанному магаданскими рыбаками совместно с китайскими партнерами. Об этом после церемонии подписания контракта заявил журналистам М. Котов.
И. Васько, в свою очередь, отметил, что Хабаровский судостроительный завод согласовывает контракты с другими заказчиками и продолжает вести переговоры по поступающим заявкам. Строительство краболовных судов позволит загрузить производственные мощности ХСЗ на несколько лет.
В настоящее время Хабаровский судостроительный завод работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух морских
буксиров проекта 00440 для Амурского судостроительного завода. Активно развивается направление судоремонта.
Олег КУЛЬГИН.
Фото пресс-служба ООО «Маг-Си Интернэшнл».
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