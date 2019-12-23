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21 Января 2020, 12:13 | Регион сегодня

Магаданские рыбаки заказали хабаровским корабелам два краболова

АО "Хабаровский судостроительный завод" и ООО "Маг-Си Интернэшнл" подписали контракт на строительство двух траулеров-краболов проекта 03141

Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Маг-Си Интернэшнл» Михаил Котов и генеральный директор АО «ХСЗ» Игорь Васько. Стоимость контракта составляет 2,5 млрд рублей, сообщили в администрации Хабаровского ССЗ.

Корпус первого судна хабаровские корабелы обязались заложить в апреле, а сдать судно заказчику – максимум через 2,5 года. Хабаровские корабелы начали закупать металл для строительства этих судов заблаговременно, чтобы приступить к строительству как можно скорее.

Строительство краболовов на Хабаровском судостроительном заводе стало возможным благодаря реализации программы «квоты под киль», направленной на стимулирование развития рыболовного флота в России, а также поддержку отечественных судостроительных заводов.

Назначение краболовных судов проекта 03141 – промысел краба и креветки ловушками и хранение улова в охлажденной морской воде, с последующей транспортировкой свежего продукта в порт.

Проект судна разработан российскими проектировщиками. За образец взят японский краболов. Длина корпуса составит 63 метра, валовая вместимость – более 1000 тонн, численность экипажа – 21 человек. Назначение судов – промысел краба и его транспортировка в порт в живом виде.

Стоит отметить, что подписанный контракт является первым из нескольких планируемых. В случае исполнения хабаровскими судостроителями договоренностей по срокам и качеству работ, магаданцы в следующем году закажут заводу закладку еще четырех-шести судов для других видов промысла по уникальному проекту, разработанному магаданскими рыбаками совместно с китайскими партнерами. Об этом после церемонии подписания контракта заявил журналистам М. Котов.

И. Васько, в свою очередь, отметил, что Хабаровский судостроительный завод согласовывает контракты с другими заказчиками и продолжает вести переговоры по поступающим заявкам. Строительство краболовных судов позволит загрузить производственные мощности ХСЗ на несколько лет.

В настоящее время Хабаровский судостроительный завод работает над строительством судна на воздушной подушке СВП-50 и двух морских

буксиров проекта 00440 для Амурского судостроительного завода. Активно развивается направление судоремонта.

Олег КУЛЬГИН.

Фото пресс-служба ООО «Маг-Си Интернэшнл».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: краболовы  Хабаровский судостроительный завод 


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