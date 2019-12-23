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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Браконьеры отправляли контрабандную икру из Хабаровска в Краснодар по почте
Сотрудники погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной взяли контрабандистов с поличным. Нелегальная группа, организовавшая канал поставки осетрового деликатеса из Хабаровска в Краснодар через «Почту России», задержана в полном составе. Еще одного контрабандиста арестовали в Краснодаре при получении икры.
Пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного к.п. ч 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных видов животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».
Пограничники провели обыски по адресам возможного хранения икры семейства осетровых видов. В результате проведенных мероприятий по местам проживания фигурантов изъято около 30 килограммов икры и свыше 20 килограммов элементов частей осетровых видов рыб. Расследование уголовного дела продолжается.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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