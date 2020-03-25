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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Апреля, 07:52 |
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В мэрии Хабаровска готовят пакет антикризисных мер для городского бизнеса
В частности, 5 миллионов рублей будут направлены на обеспечение безопасности сотрудников предприятий хабаровского бизнес-сообщества и их клиентов, сообщили «Дальневосточному капиталу» в администрации города.
«Эти деньги пойдут на приобретение средств индивидуальной защиты, антисептиков, закупку рециркуляторов воздуха, дезинфекцию помещений», - сообщила собравшимся заместитель начальника городского управления экономического развития Елена ГАВРИНА.
Подробная информация будет размещена к концу этой недели на официальном портале администрации Хабаровска во вкладке «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства».
Как отметила Е. Гаврина, мониторинг экономического состояния хабаровского среднего и малого бизнеса ведется в девяти отраслях: торговле, общепите, пищевой промышленности, туризме, гостиничном бизнесе, промышленности, транспорте, строительстве, частных детских садах и учреждениях дополнительного образования. У организаций, работающих в них, за последнюю неделю по-прежнему наблюдается снижение оборотов.
Хабаровчане, занятые в сфере туризма, гостиничном бизнесе и общественном питании свою деятельность практически не осуществляют. Транспорт, промышленность, пищевики, частные детские сады и учреждения допобразования «просели» более чем на 50%. Единственные, кто работает без снижения объемов производства, – строители.
«На сегодняшний день в Хабаровске действуют 557 предприятий малого и среднего предпринимательства. Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения, ударили по 325-ти из них (это отметили 58% опрошенных представителей городского бизнес-сообщества). Претерпевая убытки, многие предприниматели приняли решение о сокращенной занятости и увольнении 1300 работников», - проинформировала Е. Гаврина.
По ее словам, сократились поступления в бюджет города от субъектов малого и среднего бизнеса по специальным налоговым режимам (ЕНВД, УСН, ПСН). Понижение за прошедшую декаду, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составляет 35– 45% по разным видам налогов.
Уровень безработицы в Хабаровске пока остается без значительных изменений. Официально не трудоустроенными пока числятся 1047 человек.
Как отметили в управлении экономического развития, за прошедшую неделю количество вакансий сократилось на 1589 единиц, в том числе и для иностранной рабочей силы на 528 человек.
По данным Центра занятости работодатели отзывают ранее заявленные вакантные места. На сегодня хабаровский рынок труда предлагает соискателям 3264 вакансии. Эта цифра в 3 раза превышает количество безработных. Также за прошедшую неделю еще 5 предприятий подали сведения о планируемом высвобождении 7 работников.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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