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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Января, 18:07 |
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Подрядчик ускорил работы по реконструкции набережной в Хабаровске
На четвертом завершающем этапе на участке в районе яхт-клуба работы ведет компания АО «Акватик». К середине 2021 года здесь будут выполнены берегоукрепительные работы и благоустройство территории, появятся современные причалы и прогулочные зоны, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Реконструкция будет проведена как на нижнем ярусе набережной, так и на верхнем, где уложат брусчатку. Кроме того, практически до яхт-клуба будет продлена велодорожка.
Проект, который выполнила компания ООО «Дальгипроводхоз», предполагает монтаж гидротехнического сооружения третьего класса из трубошпунтовых конструкций. Это надежная технология гидрозащиты, которую не первый год применяют в российских регионах. Общая протяженность сооружения составит 577 метров. Немного меньше в длину будет причальная стенка – 322 метра. Кроме того, проект предполагает монтаж временного сооружения на этом участке на случай наводнения. Металлокаркасная конструкция поможет избежать затопления береговой линии на случай повторения крупномасштабного наводнения 2013 года.
В прошлом году из-за паводка компания была вынуждена частично приостановить работы. «Большая вода» не позволяла вести монтаж трубошпунтна на низких отметках. Было принято решение начать укладку второго яруса конструкций. Эти работы были намечены на 2020 год. В результате перераспределения строительных объемов компания сократила отставание по срокам и смогла освоить выделенные на 2019 год федеральные средства. Сегодня все работы ведутся по графику. На площадке организована сварка очередной партии трубошпунта второго яруса. Укладка конструкции запланирована на февраль.
- С компанией «Акватик» мы находимся в постоянном диалоге. От них поступали предложения по частичным изменениям в проекте, которые по мнению компании могли бы его улучшить. Это потребовало бы длительных процедур внесения корректировок в документацию, что повлекло бы за собой риск не освоения федеральных средств, срыв сроков контракта. Было принято обоюдное решение – работать по действующему проекту, - отметили в краевой службе заказчика регионального минстроя.
Напомним, что на четвертый этап реконструкции набережной регион получил около 909 млн рублей в рамках федеральной программы "Развитие культуры и туризма". Ранее, аналогичные работы были проведены на других участках от речного вокзала до стадиона имени Ленина.
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