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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Января, 18:07 |
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Фургал отстранил от должности главного лесника Хабаровского края
Губернатор отстранил от работы начальника управления лесами Константина Хрянина. В отношении него проводится проверка. На время проведения служебной проверки временно исполнять обязанности руководителя управления лесами назначен один из советников губернатора.
Хрянин проработал в новой должности совсем недолго – с 10 июня 2019 года. Впрочем, целый ряд краевых топ-чиновников в прошлом году лишился своих постов. Часть из них была приглашена на работу непосредственно Фургалом, но это не спасло их от опалы начальства.
«Константин Хрянин временно отстранён от работы из-за служебной проверки, инициированной по поручению губернатора. Делать выводы и говорить о каких-либо причинах я сейчас не буду. О необходимости проверки заявили в департаменте региональной безопасности», - сообщила Журналистам пресс-секретарь «белого дома» Надежда ТОМЧЕНКО.
По ее словам, проверку могли начать из-за санитарных рубок у озера Амут. История эта имеет довольно мутный характер. Минувшей осенью активисты ОНФ обнаружили на склонах озера массово вырубленный лес и загрязнения воды после проведенных работ. Они забили в набат. Но правительственные чиновники как раз из управления лесами вступились за лесорубов.
Сначала была организована весьма специфичная комиссия из представителей различных лесоохранных структур, в которую почему-то не вошли независимые экологи, которая признала проведение так называемых «санитарных» рубок «обоснованным».
«На месте обследования подтвердилось наличие таких заболеваний, как еловая губка, корневая губка, рак ствола. На основании выявления этих болезней и было принято решение о назначении санитарной рубки», - подытожил «подведомственную» проверку и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда управления лесами правительства Хабаровского края Владимир ЛЕТУТА.
Однако общественников это не охладило, и они добились проверки со стороны природоохранной прокуратуры. Правоохранная структура своих выводов пока не огласила, но косвенным подтверждением их серьезности может служить отстранение Хрянина. Видно, что-то в тщательно организованной комбинации пошло не так, и губернатор решил заранее принести в «жертву» одну из задействованных в «лесной партии» фигур.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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