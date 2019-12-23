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22 Января 2020, 16:07 | Регион сегодня

На трассе "Уссури" в Хабаровском крае построят новый мост через реку Бикин

Старый автомобильный мост был признан непригодным для ремонта

На реконструируемой трассе А-370 «Уссури» построят новый мост через реку Бикин, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Ростендере.

ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе Федерального дорожного агентства» объявило тендер на проектно-изыскательские работы.

Как следует из конкурсной документации, мост на 228 км трассы «Уссури» Хабаровск - Владивосток был признан непригодным к ремонту. Движение по нему сейчас осуществляется на малой скорости, с соблюдением необходимых предосторожностей.

Заявки на участие в тендере принимают до 12 февраля, а 18 февраля назовут победителя. С ним готовы заключить контракт на 24 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Как ожидается, проект будет готов к 1 декабря 2021 года.

Проектировщикам предстоит связать строительство моста с проектом реконструкции путепровода на 227 км дороги. Длина реконструируемого участка насчитывает 2,5 км, длина моста – 246 м, разрешенная скорость на этом участке составит 120 км/час.

Проезжая часть моста будет включать 2 полосы движения общей шириной 7,5 метров.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: мост  трасса  Хабаровский край  Уссури 


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