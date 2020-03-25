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Среда| 22 Апреля, 12:32 |
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Хабаровск переходит на усиленный масочный режим
Губернатор Сергей Фургал провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором было принято решение о введении в Хабаровском крае усиленного масочного режима, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Если это транспорт, то следить за тем, надета маска или нет, должны внутри автобуса. Магазины должны будут пропускать людей, только если они в масках. Кроме того, остается вопрос соблюдения дистанции внутри торговых точек, разметки возле касс. За нарушение этих правил наказывать будем по всей строгости закона, - сказал Сергей Фургал.
Кроме того, в рамках дополнительного усиления санитарных мер на заседании был рассмотрен сценарий перевода всех сотрудников скорой помощи, а также врачей 10-й горбольницы, где развернут инфекционный госпиталь, на режим отдельного проживания. Для них сейчас готовятся места в гостинице "Турист". Предполагается, что на время обострения ситуации с вирусом они смогут временно пожить в обсерваторе, чтобы исключить возможное инфицирование других людей. Работать при этом врачи будут только в средствах индивидуальной защиты.
- Сейчас формируется порядок осуществления доплат врачам, которые контактируют с заболевшими COVID-19. Но в федеральном перечне отражены не все категории медработников. Поэтому мы уже приняли решение сделать доплаты тем, кто не попадает в федеральные списки, из краевого бюджета. Министерству финансов в кратчайшие сроки нужно провести анализ таких сотрудников и подготовить механизм выплат. Для медработников будет произведен перерасчет заработной платы с 1 апреля с учетом доплат, - подчеркнул Сергей Фургал.
Напомним, что сегодня в Хабаровском крае нарастающим итогом подтверждено 185 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+38 за сутки). Шестнадцать человек выздоровели, 5 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. В итоге на лечении сейчас находятся 164 пациента, из которых шестеро в тяжелом состоянии. Все заболевшие наблюдаются в инфекционном госпитале.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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