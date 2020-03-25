|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 23 Апреля, 06:29 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
После урагана в Хабаровском крае без света остались свыше 20 тысяч человек
В настоящее время из-за прошедшего накануне снегопада и ураганного ветра без электроснабжения частично находится 13 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях (Советско-Гаванский, Ульчский, Нанайский, Солнечный, Хабаровский районы). Всего под отключение попали около 5 тысяч жилых домов с населением порядка 20 тысяч человек.
Для устранения последствий обрывов ЛЭП, перехлёста проводов и повреждений на опорах задействованы бригады электросетей.
Из-за осадков, ограничения видимости и образования гололёда действует ограничение движения пассажирских автобусов на 3-х автодорогах края: Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре, г. Советская Гавань – п. Монгохто. Для приведения дорожного полотна в нормативное состояние на месте работают бригады дорожных служб, выставлены посты ГИБДД.
Циклон продолжит оказывать своё влияние на территорию Хабаровского края до конца дня 23 апреля, сообщили "Дальневосточному капиталу" в региональном МЧС.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Циклон продолжает испытывать жителей Комсомольска-на-Амуре на прочность
- Комсомольск-на-Амуре масками обеспечивают 32 ателье
- Жительницу Бикина оштрафовали за фейк о коронавирусе
- После урагана в Хабаровском крае без света остались свыше 20 тысяч человек
- Губернатор Хабаровского края восстановил должность зампреда по строительству
- Хабаровск переходит на усиленный масочный режим
- В мэрии Хабаровска готовят пакет антикризисных мер для городского бизнеса
- Китайцы активно скупают природные кладовые в Хабаровском крае
- В Хабаровске скончался пятый пациент с коронавирусом
- В Хабаровском крае из-за авиакатастрофы с четырьмя жертвами закрыт частный аэродром
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.