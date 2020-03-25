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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Апреля, 06:29 |
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Жительницу Бикина оштрафовали за фейк о коронавирусе
В отдел полиции по Бикинскому району поступила информация о распространении в одном из мессенджеров сообщения, в котором содержится недостоверная информация о распространении коронавирусной инфекции.
Женщина сообщила о том, что в городе Бикине, якобы, есть подтвержденные факты заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в воинской части, но при этом экстренная медицинская помощь населению не оказывается.
Данная информация, по заявлению официальных источников, является несоответствующей действительности, и была опровергнута руководством воинской части, базирующейся в городе, и учреждением здравоохранения.
Из объяснения автора аудиосообщения следует, что злого умысла она не имела. Мотивом распространения недостоверной информации стало желание опровергнуть слухи о заражении коронавирусной инфекцией ее родственников, вернувшихся из-за рубежа и находившихся на карантине.
По данным краевого минздрава, что на сегодняшний день в Хабаровском крае коронавирус выявлен у 243 человек, 19 человек выздоровели, пять человек умерли от этой инфекции. Еще 58 человек находятся в больницах края с подозрением на коронавирус. В обсерваторе «7 звезд» в Хабаровске изолированы 50 человек, которые прибыли недавно авиарейсом из Южной Кореи. Еще 30 человек находятся на карантине в санатории-профилактории «Железнодорожник». Всем им обеспечен бытовой комфорт, трехразовое питание и медицинский надзор.
Ситуация с другими вирусными заболеваниями в крае выравнивается. За минувшую неделю с симптомами ОРВИ к медикам обратились 1658 хабаровчан, из них 765 взрослых и 893 ребенка разных возрастов. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога на 51%.
Как рассказала заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик, на прежнем уровне остается пока заболеваемость внебольничной пневмонией. В период с 13 по 19 апреля этот диагноз был поставлен 100 жителям краевого центра, в том числе 16 детям. Госпитализировано 80 человек. Всего же с начала года внебольничной пневмонией переболело 2294 хабаровчанина.
С сегодняшнего дня в Хабаровском крае официально усилен масочный режим, требующий обязательного появления в общественных местах в медицинских масках.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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