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Жительницу Бикина оштрафовали за фейк о коронавирусе

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело об административном правонарушении за распространение фейковой информации о коронавирусе

В отдел полиции по Бикинскому району поступила информация о распространении в одном из мессенджеров сообщения, в котором содержится недостоверная информация о распространении коронавирусной инфекции.

Женщина сообщила о том, что в городе Бикине, якобы, есть подтвержденные факты заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в воинской части, но при этом экстренная медицинская помощь населению не оказывается.

Данная информация, по заявлению официальных источников, является несоответствующей действительности, и была опровергнута руководством воинской части, базирующейся в городе, и учреждением здравоохранения.

Из объяснения автора аудиосообщения следует, что злого умысла она не имела. Мотивом распространения недостоверной информации стало желание опровергнуть слухи о заражении коронавирусной инфекцией ее родственников, вернувшихся из-за рубежа и находившихся на карантине.

По данным краевого минздрава, что на сегодняшний день в Хабаровском крае коронавирус выявлен у 243 человек, 19 человек выздоровели, пять человек умерли от этой инфекции. Еще 58 человек находятся в больницах края с подозрением на коронавирус. В обсерваторе «7 звезд» в Хабаровске изолированы 50 человек, которые прибыли недавно авиарейсом из Южной Кореи. Еще 30 человек находятся на карантине в санатории-профилактории «Железнодорожник». Всем им обеспечен бытовой комфорт, трехразовое питание и медицинский надзор. 

Ситуация с другими вирусными заболеваниями в крае выравнивается. За минувшую неделю с симптомами ОРВИ к медикам обратились 1658 хабаровчан, из них 765 взрослых и 893 ребенка разных возрастов. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже эпидемиологического порога на 51%.

Как рассказала заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Татьяна Скорик, на прежнем уровне остается пока заболеваемость внебольничной пневмонией. В период с 13 по 19 апреля этот диагноз был поставлен 100 жителям краевого центра, в том числе 16 детям. Госпитализировано 80 человек. Всего же с начала года внебольничной пневмонией переболело 2294 хабаровчанина. 

С сегодняшнего дня в Хабаровском крае официально усилен масочный режим, требующий обязательного появления в общественных местах в медицинских масках.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: информация  коронавирус  фэйк 


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