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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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22 Апреля 2020, 17:05 | Регион сегодня
Циклон продолжает испытывать жителей Комсомольска-на-Амуре на прочность
С 21 апреля в Комсомольске-на-Амуре непрерывно бушует снежный циклон. Последствия стихии сказались как на водителях, так и на пешеходах города
Почти аномальный снегопад и сильный ветер обрушились на Комсомольск-на-Амуре 21 апреля. Непрекращающиеся осадки стали серьёзной проблемой для жителей города: безопасно добраться до места назначения практически невозможно. По словам жителей, даже обычный поход в магазин становится настоящим испытанием. Дворы, улицы и тротуары заметены снегом, что существенно затрудняет движение автомобилистов и пешеходов. Из-за погодных условий сегодня многие комсомольчане предпочли не рисковать и остались дома, поддерживая теперь еще более вынужденный режим изоляции. Сегодня в течение дня в чистке улично-дорожной сети города будет задействовано 25 единиц снегоуборочной техники.
Полина КАШПУР.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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