Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 22 Июля, 17:24 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 70.97 р.
1 EUR 81.25 р.
100 JPY 66.15 р.
10 CNY 10.15 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
22.07 |
Сдать старые автопокрышки во Владивостоке можно бесплатно целую неделю
22.07 |
Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
22.07 |
Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
22.07 |
Сбербанк профинансировал компании группы "Аэрофлот" на 1,8 млрд рублей по госпрограмме кредитования под 2%
22.07 |
Андрей Белоглазов: "Самое важное, что я вижу в этом назначении, – это то, что президент уважает выбор жителей Хабаровского края"
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
22 Июля 2020, 10:49 | Регион сегодня

Андрей Белоглазов: "Самое важное, что я вижу в этом назначении, – это то, что президент уважает выбор жителей Хабаровского края"

Эксперт прокомментировал назначение Дегтярёва от ЛДПР врио губернатора Хабаровского края

Член центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов считает, что Президент России Владимир Путин с уважением относится к выбору жителей Хабаровского края, и поэтому предложил должность главы региона представителю именно ЛДПР. Напомним, что арестованный и отставленный Сергей Фургал также был выдвиженцем этой партии.

По словам эксперта, сообщает ТАСС, сейчас перед новым руководителем края стоит большое количество серьёзных задач.

«Самое важное, что я вижу в этом назначении, – это то, что президент уважает выбор жителей Хабаровского края, и поэтому предложил эту должность представителю той же партии, к которой относится Фургал – ЛДПР. Сегодня и в законодательной думе региона, и в городской думе большинство депутатов также – члены ЛДПР, и за них голосовали хабаровчане», - считает Андрей Белоглазов.

Эксперт подчеркнул, что в этой связи можно однозначно сказать, что арест Сергея Фургала носит не политический, а криминальный характер.

«Иначе глава государства назначил бы в регион кандидатуру с другим политическим окрасом», - отметил он.

Представитель Общероссийского народного фронта добавил, что в настоящее время перед Михаилом Дегтярёвым стоит множество хозяйственных и технических задач. В том числе ему предстоит решать наболевшую проблему с ростом заражения коронавирусной инфекцией, подготовкой к отопительному сезону и другие.

«Из-за того, что в 2018 году регион ликвидировал должность вице-губернатора, последнюю неделю правительство Хабаровского края не могло полноценно работать, принимать решения, и назначение врио губернатора разрубило этот узел», - сказал эксперт.

Как сообщала газета «Золотой Рог», заместитель полпреда в ДФО Григорий Куранов 21 июля представил в Хабаровске врио губернатора Михаила Дегтярева. А накануне Президент РФ подписал указ об увольнении губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначении депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

Фото РБК.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги:


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика