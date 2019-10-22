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22 Ноября 2019, 11:59 | Регион сегодня

В международном аэропорту Хабаровск встретили двухмиллионного пассажира

Он вылетел на Камчатку рейсом авиакомпании Nordwind

22 ноября в международном аэропорту Хабаровск на рейсе EO667 Хабаровск – Петропавловск-Камчатский авиакомпании Nordwind (осуществляет полеты в рамках code-share соглашения о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса с авиакомпанией Pegas Fly) зарегистрирован пассажир с порядковым номером 2 000 000 c начала 2019 года.  Им стал 36-летний сотрудник МЧС России из Петропавловска-Камчатского, который находился в Хабаровске в командировке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт".

Двухмиллионного пассажира поздравили представители международного аэропорта Хабаровск и авиакомпании  Nordwind. В подарок Александр Капков получил сертификат на бесплатное годовое обслуживание в бизнес-зале нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск и открытый билет "туда и обратно" из списка пяти (Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Иркутск) новых внутренних направлений из Хабаровска, открытых авиакомпанией Nordwind в рамках стратегического партнерства с международным аэропортом Хабаровск – им почетный пассажир сможет воспользоваться в течение календарного года.

Также в день регистрации двухмиллионного пассажира аэропорт Хабаровск подготовил несколько сюрпризов. С утра всех гостей аэропорта развлекал оркестр русских народных инструментов Хабаровской краевой филармонии, а пассажирам и экипажу рейса Хабаровск – Петропавловск-Камчатский вручили праздничный торт, чтобы они смогли в полете отметить чаепитием знаковое для аэропорта событие.

"Для нас отрадно, что двухмиллионного пассажира мы встречаем именно на внутрирегиональном маршруте - отметил генеральный директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" Юрий Кондратчик. Стратегическая цель для аэропорта – в качестве узлового аэропорта способствовать развитию межрегионального сообщения как внутри Дальнего Востока, так и обеспечивать связность региона с другими частями страны. В последнее время основной рост пассажиропотока мы наблюдаем именно на региональных направлениях, а благодаря созданию новой современной инфраструктуры мы сможем эффективно реализовать транзитный потенциал аэропорта на внутренних направлениях».

«Мы поздравляем руководство международного  аэропорта Хабаровск с перевозкой юбилейного пассажира и рады отметить, что Александр Капков воспользовался именно рейсом авиакомпании Nordwind в Петропавловск-Камчатский. Новое для авиакомпании направление было открыто менее месяца назад в рамках совместной стратегии развития авиакомпании Nordwind из аэропорта Хабаровск и уже завоевало высокую популярность. Дальневосточная программа Nordwind в целом является продолжением десятилетнего сотрудничества с аэропортом и представлена вылетами во Владивосток, Иркутск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Сертификат на перелет юбилейного  пассажира позволит счастливчику воспользоваться маршрутом Nordwind на выбор в любое удобное время в течение года. Желаем приятного полета!», - сказал директор филиала авиакомпании Nordwind в Хабаровске Алексей Фраймович.

Напомним, в прошлом году двухмиллионного пассажира в аэропорту Хабаровск встретили 4 декабря.


Досье "Золотого Рога": АО «Хабаровский аэропорт» – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. АО «Международный аэропорт Хабаровск» – дочернее предприятие АО «Хабаровский аэропорт», осуществляющее эксплуатацию нового терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск - крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: nordwind  Хабаровский аэропорт 


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