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Пятница| 22 Ноября, 19:08 |
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Задержан предполагаемый заказчик "нефтяной диверсии" в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре задержан и помещен на 48 часов в СИЗО директор компании «Магистраль» Игорь Зенин. Он подозревается в умышленной порче городских дорог. Предварительной ущерб от вандальских действий составляет порядка 100 миллионов рублей.
Вместе с Зениным задержан сотрудник его компании, который, по информации следствии, мог принимать участие в преступлении. По данному возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».
Расследованием занимается Следственный комитете, в ООО «Магистраль» произведен обыск и осуществлена выемка документов.
Руководителя дорожно-строительной фирмы подозревают в том, что в ночь с 28 на 29 октября он вместе с сообщником вылили дизтопливо на три центральные улицы – проспект Первостроителей, Васянина и Шиханова, на которых только что уложили новый асфальт. После этого на двух улиц асфаль пришлось перекладывать заново, а на одной частично.
По сообщению местных СМИ, момент вредительства зафиксировали камеры наружного наблюдения. На видеозаписи видно, как по одной улиц едет белый микроавтобус, за которым остается темный след. Автомобиль проехал по всем полосам движения, нанеся максимальный ущерб улице.
По версии следствия, «диверсия", как окрестили случившееся в Комсомольске, стала изощренной местью конкурентам. Зенинская «Магистраль» участвовала в конкурсе на ремонт городских дорог вместе с ООО «Руст». Компания «Руст» выиграла выгодный контракт, а подозреваемый, судя по всему, затаил обиду.
Он отмстил обидчику сразу после того, как конкурент закончил асфальтирование трех центральных городских улиц. Причем выбрал такой момент, когда дизтопливо могло оказать наиболее сильное влияние на неокрепший асфальт.
В результате компании «Руст» пришлось перекладывать его за свой счет. Теперь потерпевшая стороны намерена взыскать ущерб с озлобившегося конкурента.
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