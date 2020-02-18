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23 Марта 2020, 13:47 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае построят фундаментальный пункт для поддержки системы ГЛОНАСС

Новый пункт ФАГС будет располагаться в селе имени Полины Осипенко на севере региона

Роскартография создаст в 2020 году в Хабаровском крае пункт фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) в рамках реализации Федеральной целевой программы ГЛОНАСС. Это необходимо для расширения внедрения отечественных спутниковых навигационных технологий и услуг с использованием системы ГЛОНАСС в России и регионе.

Как сообщили "Дальневосточному капиталу" в центре коммуникаций АО "Роскартография", Сейчас в России – всего 61 пункт ФАГС, создание же нового пункта в Хабаровском крае позволит обеспечить эффективное применение системы ГЛОНАСС в системе геодезического и навигационного обеспечения России, а также распространение государственной геодезической системы координат 2011 года (ГСК-2011) на территории России. Все геодезические работы 2020 года Роскартография проводит по заданию Росреестра.

Сеть фундаментальных астрономо-геодезических пунктов является высшим звеном в общей иерархии новой структуры Государственной геодезической сети страны. Она должна обеспечивать реализацию геоцентрической системы координат качественно нового уровня точности и обеспечивать целостность системы координат при последующем ее распространении по всей территории Российской Федерации путем построения заполняющих спутниковых сетей: высокоточной геодезической сети (ВГС) и спутниковой геодезической сети 1 класса (СГС-1).

На территории РФ на 2020 год создан 61 пункт ФАГС, 366 пунктов ВГС и 5387 пунктов СГС-1. Из них с 2012 года, когда была образована Роскартография, создано 26 пунктов ФАГС, 54 пункта ВГС и 1392 пункта СГС-1.

Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: ГЛОНАСС  Роскартография 


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