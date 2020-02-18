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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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23 Марта 2020, 16:07 | Регион сегодня |
В Хабаровском крае выявлено четверо больных коронавирусом
Минздрав региона официально подтвердили информацию о заражении четырех жителей Хабаровского края коронавирусом
Все зараженные коронавирусом госпитализированы КГБУЗ "Городская клиническая больница №10". Они вернулись из заграничных поездок, трое, в частности, отдыхали в Италии. По информации регионального Минздрава, заболевание у всех пациентов протекает в лёгкой форме.
В Хабаровском крае с пятницы введен новый уровень безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. На заседании оперативного правительственного штаба губернатор Сергей Фургал поручил открыть круглосуточный ситуационный центр, который в режиме онлайн будет следить заобстановкой и принимать оперативные решения.
20 марта в крае введен запрет на проведение любых общественных, спортивных и культурных мероприятий с ограничением по численности свыше 50 человек. Власти края настоятельно рекомендуем жителям отложить не только все зарубежные поездки, но и поездки за пределы региона и просят сообщать о всех случаях возвращения из-за границы.
ВУЗы края перешли на дистанционное обучения, принято решение отправить школьников на каникулы.
Поменялся и порядок возвращения туристов. Федеральные власти выдали предписание помещать в карантин на 14 дней всех, кто приехал из любой страны. Теперь все железнодорожные и автомобильные вокзалы, аэропорты и другие места дислокации общественного транспорта в Хабаровском крае обрабатывают дезсредствами не реже 4-х раз в сутки.
Меняется и порядок возвращения туристов. Федеральные власти выдали предписание помещать в карантин на 14 дней всех, кто приехал из любой страны. Все железнодорожные и автомобильные вокзалы, аэропорты и другие места дислокации общественного транспорта предстоит обрабатывать дезсредствами не реже 4-х раз в сутки.
Самая главная задача – как можно быстрее открыть в каждом из районов обсерваторы, куда можно будет разместить заболевших коронавирусом. Региональные власти обратились к Минобороны РФ и ДВЖД с просьбой перепрофилировать Дорожную больницу в Хабаровске, Военно-морской госпиталь в Ванино, а также санаторий "Железнодорожник" для оказания помощи больным коронавирусом. В качестве варианта будет рассмотрен и краевой детский центр "Созвездие".
Острой в крае остается проблема с обеспечением медицинскими масками. Их в аптеках давно нет. Жители региона выкупают широкие бинты, чтобы самостоятельно сделать из них защитные маски. Дефицитом стали и различные антисептики.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: пандемия коронавирус
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