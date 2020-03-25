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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Апреля, 19:58 |
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Более 2,5 млн защитных масок завезено в Россию через Хабаровскую таможню
С 20 марта по настоящее время Хабаровская таможня оформила более 2,5 млн. защитных масок, ввезенных в Россию из Китая, и более 9,5 тыс. штук диагностических тест-систем для выявления коронавируса (COVID-19) - из Кореи.
Как рассказал начальник Приамурского таможенного поста (Центра электронного декларирования) Вадим СМИРНОВ, таможенные операции в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и товаров медицинского назначения осуществляются в приоритетном порядке.
Таможенное декларирование иных товаров осуществляется в бесперебойном режиме.
«Средний срок выпуска таких товаров занимает два часа при установленном сроке выпуска деклараций на товары четыре часа», - сообщил специалист.
По данным регионального минздара, за среду в Хабаровском крае выявили 29 новых случаев заболевания, вызываемого COVID19. Всего в крае 272 пациента, 19 из них выздоровели и 5 умерли.
Случаи заболевания выявлены среди жителей города Хабаровска и Хабаровского района, Советской Гавани, села Богородское Ульчского района.
Первый случай заражения зарегистрирован в районе имени Лазо. Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции. Большинство заболевших в возрасте от 18 до 65 лет; 10 человек старше 65 лет. Среди вновь выявленных пациентов более 60,0% являются бессимптомными носителями.⠀
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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