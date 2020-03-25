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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 23 Апреля, 19:58 |
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В Хабаровском крае не будут спешить с электронными пропусками
В региональном штабе по предупреждению распространение коронавируса оперативно отреагировали на предложение мэра Москвы Сергея Собянина по введению системы электронных пропусков.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края распространила официальное заявление, в котором говорится следующее: «Вводить сегодня в Хабаровском крае электронные пропуска — преждевременная мера».
Как указывается в сообщении Минкомсвязи, на предложение столичного градоначальника уже откликнулся 21 регион, в том числе 14 из Поволжья, Сибири и Дальнего Востока и 7 из Центральной России.
В Хабаровском крае считают, что число инфицированных и умерших от коронавируса в Москве и Хабаровском крае несопоставимо по масштабам. Применительно к местным условиям региональные власти применяют актуальные меры.
С 4 апреля в Хабаровском крае введен усиленный режим самоизоляции для лиц пожилого возраста и запрет на посещение зон отдыха. С 22 апреля в регионе введен масочный режим, разрешающий посещение общественных мест только в защитных масках. Также правоохранителями Хабаровского края возбуждено уже два уголовных дела по фактам нарушения режима изоляции и распространения фейков.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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