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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Коренным народностям Приамурья вновь разрешили ловить лососей
Напомним, в конце прошлого года Министерством сельского хозяйства РФ был подготовлен приказ об установлении ограничения рыболовства тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне в 2020 году. В соответствии с этим приказом вводились ограничения на вылов лососевых на Амуре для представителей КМНС и для промышленников.
Это вызвало шквал обращений в правительство страны со стороны коренного населения, рыболовных сообществ, общественных организаций и депутатов различных уровней. В результате председатель Правительства РФ Михаил Мишустин дал распоряжение об отмене этого приказа в части ограничений для представителей КМНС, отметил депутат Госдумы Борис Гладких.
После того как стало известно, что планируется ввести в действие приказ с ограничениями на вылов, депутатом Госдумы от Хабаровского края Борисом Гладких были направлены соответствующие запросы, в том числе председателю Правительства РФ. Однако для промышленников ограничения, указанные в приказе минсельхоза, остались. Проект нормативного акта уже проходит процедуру регистрации в Минюсте и в ближайшее время может вступить в силу.
- Если говорить о сохранении биоразнообразия Амура, то ограничения должны распространяться на всех участников данной отрасли, а не избирательно, в части именно промышленного лова. При таком подходе, который на сегодняшний день указан в приказе, ограничения в большей степени затрагивают тех, кто осуществляет рыбалку на верхнем Амуре, - комментирует возникшую ситуацию депутат Госдумы Борис Гладких.
По его словам, ранее на уровне субъекта был решен вопрос о предоставлении возможности вылова лососевых промышленникам на верхнем Амуре. Компании стали готовиться к промыслу, брать кредиты, закупать необходимые технку и оборудование. Введение ограничений может обернуться тяжелыми последствиями для рыбодобывающего комплекса Амура.
- При подготовке и принятии таких решений необходимо все-таки учитывать интересы хозяйствующих субъектов. И, безусловно, необходимо проводить оценку регулирующего воздействия, а не решать с позиции силы, - считает Борис Гладких.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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