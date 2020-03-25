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Путешественник в одиночку пройдет морским маршрутом русских первооткрывателей Дальнего Востока
Он пройдет вдоль побережья Хабаровского края, повторив маршрут первооткрывателя адмирала Геннадия Невельского.
"Маршрут экспедиции пройдет по легендарному пути, по которому русские морские офицеры уходили и возвращались на исследования направления Хинганского хребта, притоков реки Амур и на поиск закрытых бухт на берегу Татарского пролива", - сообщает пресс-служба Приморского краевого отделения РГО - Общества изучения Амурского края.
Отмечается, что старт "SUP-экспедиции по следам адмирала Невельского. Амур" запланирован на начало июля 2020 года. Автором и единственным участником экспедиции является член Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края Максим Харченко.
От поселка Де-Кастри в заливе Чихачева Хабаровского края, где в 1853 году был основан Пост Александровский, Харченко пройде до бухты Табо в поисках древней просеки по которой туземцы перетаскивали свои лодки к Амуру.
Затем по протоке экспедиция выйдет в Амур и дойдет до города Николаевск-на-Амуре, где 170 лет назад адмирал Невельской занял устье Амура и основал Николаевский Пост. Финиш экспедиции запланирован в Заливе Счастья.
Общая протяженность маршрута составляет 800 километров, ориентировочная длительность экспедиции 1,5 месяца. С собой спортсмен берет комплект снаряжения, запас воды (5-10 литров) и продуктов – вяленое мясо, сухари, макароны, чай, сахар.
Отмечается, что после экспедиции, с целью патриотического воспитания молодежи, запланирован ряд встреч со студентами и школьниками.
Автор фото - Маргарита Кузнецова
Ульяна СТАРОСТИНА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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