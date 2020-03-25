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Путешественник в одиночку пройдет морским маршрутом русских первооткрывателей Дальнего Востока

Член Русского географического общества (РГО) Максим Харченко в июле в одиночку преодолеет 800 километров на SUP-доске

Он пройдет вдоль побережья Хабаровского края, повторив маршрут первооткрывателя адмирала Геннадия Невельского.

"Маршрут экспедиции пройдет по легендарному пути, по которому русские морские офицеры уходили и возвращались на исследования направления Хинганского хребта, притоков реки Амур и на поиск закрытых бухт на берегу Татарского пролива", - сообщает пресс-служба Приморского краевого отделения РГО - Общества изучения Амурского края.

Отмечается, что старт "SUP-экспедиции по следам адмирала Невельского. Амур" запланирован на начало июля 2020 года. Автором и единственным участником экспедиции является член Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края Максим Харченко.

От поселка Де-Кастри в заливе Чихачева Хабаровского края, где в 1853 году был основан Пост Александровский, Харченко пройде до бухты Табо в поисках древней просеки по которой туземцы перетаскивали свои лодки к Амуру.

Затем по протоке экспедиция выйдет в Амур и дойдет до города Николаевск-на-Амуре, где 170 лет назад адмирал Невельской занял устье Амура и основал Николаевский Пост. Финиш экспедиции запланирован в Заливе Счастья.

Общая протяженность маршрута составляет 800 километров, ориентировочная длительность экспедиции 1,5 месяца. С собой спортсмен берет комплект снаряжения, запас воды (5-10 литров) и продуктов – вяленое мясо, сухари, макароны, чай, сахар.

Отмечается, что после экспедиции, с целью патриотического воспитания молодежи, запланирован ряд встреч со студентами и школьниками.

Автор фото - Маргарита Кузнецова

Ульяна СТАРОСТИНА. Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: путешествие  РГО  sup 


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