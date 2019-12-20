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Строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля начнется на ДВЖД в 2020 году
В первом квартале 2020 года на участке Ургал – Постышево, расположенном на БАМе в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края (Дальневосточная железная дорога), начнется строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля.
Существующий Дуссе-Алиньский тоннель длиной 1807 метров расположен на 3382-3384 км однопутного участка Ургал – Постышево. Строительство тоннеля было начато в 1939 году и продлилось до 1982 года. Из этого времени в общей сложности 30 лет пришлись на консервацию. Отсутствие у тоннельной обделки армирования и гидроизоляции наряду с суровыми климатическими условиями негативно повлияли на техническое состояние сооружения. В результате оно стало одним из барьерных мест для роста пропускной способности восточного направления.
В 2014 году ОАО «РЖД» было принято решение о проработке проекта реконструкции существующего Дуссе-Алиньского тоннеля в рамках реализации инвестиционной программы «Модернизация Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожных магистралей с увеличением пропускных и провозных способностей». По результатам предпроектного обследования и инженерных изысканий, выполненных проектным институтом, был сделан вывод о невозможности реконструкции существующего Дуссе-Алиньского тоннеля без длительного прекращения движения поездов.
В связи с этим был разработан проект, предусматривающий строительство нового однопутного тоннеля длиной 1824 метра параллельно существующему, с обустройством шести эвакуационных сбоек между ними.
15 ноября 2019 года проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту «Дуссе-Алиньский тоннель Дальневосточной железной дороги» получили положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Завершить строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля, стоимость которого оценивается в 9,6 млрд рублей, планируется в течение 5 лет.
С учетом продолжающегося роста объемов грузовых перевозок в восточном направлении после ввода в эксплуатацию нового сооружения и переключения на него движения поездов предполагается полноценная реконструкция старого Дуссе-Алиньского тоннеля, что в дальнейшем позволит существенно увеличить пропускную способность участка Ургал – Постышево для перспективных грузопотоков.
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