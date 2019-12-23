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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Января, 13:59 |
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Комсомольский-на-Амуре аэропорт возобновит гражданские перевозки после устранения замечаний от Росавиации
Это связано с тем, что руководству воздушной гавани необходимо устранить недочеты по безопасности полетов, выявленные Росавиацией. Это замечания, связанные с организацией, в случае необходимости, поисковых, аварийно-спасательных и противопожарных работ, пояснили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- В данном случае говорить о том, что у аэропорта отозван сертификат – неправильно. Федеральное агентство, транспортная прокуратура и наше министерство рекомендовали руководству устранить нарушения. Больше в этом случае мы ничего сделать не можем, так как это частная организация. Но мы внимательно следим за ситуацией. Пассажиры могут обращаться в авиакомпании, чтобы вернуть деньги за билеты в установленном порядке. На сегодняшний день АО «Аврора» приостановлено выполнение рейса «Комсомольск-на-Амуре – Южно-Сахалинск». По маршрутам «Хабаровских авиалиний», скорее всего, будут выполняться прямые перелеты из Хабаровска без посадки в аэропорту «Хурба». Это рейсы до Чумикана, Богородского, Херпучи, Николаевска-на-Амуре, - отметил и. о. министра Максим Прохоров.
Он также подчеркнул, что говорить об организации рейсов авиакомпанией «Сибирь» по маршруту «Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск» пока рано, так как начало полетов планировалось на апрель. Не исключено, что к этому времени вопрос удастся закрыть. Руководство комсомольского аэропорта уже проводит мероприятия, необходимые для выполнения предписаний Росавиации. Отобран персонал спасателей, организовано их обучение, решается вопрос по дополнительному привлечению пожарной техники.
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