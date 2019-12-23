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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Января, 13:59 |
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К строительству крытого футбольного манежа в Хабаровске приступят весной
Мероприятия предусмотрены региональным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». На эти цели регион получил федеральную субсидию. Одна из наиболее масштабных новых строек начнется весной в Хабаровске. Речь идет о строительстве в районе улицы Павла Морозова крытого футбольного манежа.
- В этом году работы будут профинансированы на 167,7 млн рублей, из них 162 млн – средства федерального бюджета. Завершается экспертиза проекта. После проведения конкурсных процедур строительство должно начаться в апреле-мае этого года. Новый спортивный объект появится рядом с комплексом «Энергия» в районе улицы Павла Морозова, где уже есть стадион, но без навеса. В этом месте мы планируем создать центр развития футбола, где дети из спортивных школ смогут круглогодично заниматься футболом, участвовать в различных соревнованиях, - отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Завершить строительство планируется в 2022 году. Из федерального бюджета в ближайшие несколько лет будет выделено еще более 300 млн рублей. Кроме того, спортивные комплексы «Юность» и «Заря» получат новые футбольные поля. Это также входит в пан реализации нацпроекта.
Внимание будет уделено и другим видам спорта, поддержке спортивных организаций. Запланировано приобретение инвентаря и оснащение объектов оборудованием. В Комсомольскую детско-юношескую школу олимпийского резерва № 2 и краевой центр развития хоккея «Амур» будет поставлен спортивный инвентарь. В Советско-Гаванский, Хабаровский, Амурский и имени Полины Осипенко направят оборудование для создания площадок ГТО.
В этом году также завершится строительство стадиона для спортивных игр по улице Воровского в Хабаровске, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Вяземском и теннисных кортов в селе Троицкое. Кроме того, продолжится строительство регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.
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