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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Марта, 04:42 |
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Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса
На заседании определили отрасли, которые попадают в зону риска из-за пандемии коронавируса. В "красный список" попали туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, транспортные перевозки, частные детские сады и дополнительное образование.
"Краевой гарантийный фонд и Фонд поддержки малого предпринимательства расширят программы по рефинансированию и реструктуризации кредитов. Запланировано снижение процентных ставок, предоставление отсрочки по аренде краевого и муниципального имущества. Мы будем мониторить ситуацию и в других отраслях", - сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства края Максим ТАРАСОВ.
Чиновник отметил, что это мероприятия, которые можно организовать по линии ведомства в сжатые сроки.
"Помимо этого, в ближайшее время совместно с депутатами регионального парламента будет рассмотрен вопрос по снижению ставки по упрощенной системе налогообложения в наиболее рискованных отраслях", - рассказал министр.
Также в Хабаровском крае организована «Горячая линия» по поддержке малого и среднего предпринимательства открыта. Работа организована на базе Центра оказания услуг «Мой бизнес».
Олег КУЛЬГИН.
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