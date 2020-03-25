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Среда| 24 Июня, 13:08 |
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В Параде Победы в Хабаровске приняли участие 3400 военнослужащих
Участие в военном параде приняли более 3400 человек, в том числе более 3000 военнослужащих от Восточного военного округа. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятие состоялось без зрителей, прямая трансляция осуществлялась в эфире телеканалов Губерния и ДВТРК, а также на официальном сайте правительства региона.
В парадном строю прошли офицеры штаба ВВО, объединения ВВС И ПВО, Тихоокеанского флота, военнослужащие морской пехоты, десантно-штурмового соединения ВДВ из Уссурийска, военные железнодорожники. Впервые приняли участие военнослужащие мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Бикине и ЕАО, парадный расчет от соединения РХБ защиты округа из Лесозаводска, военнослужащие отдельной инженерной бригады ВВО, военнослужащие-женщины от армии ВВС и ПВО.
Также в парада были задействовано 164 единиц автомобильной и гусеничной техники. В их числе - танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, бронетранспортёры БТР-80, БТР-82А, ствольная артиллерия, ЗРК "Тор-М2У", "Бук", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", машины химической разведки РХМ-6, ОТРК "Искандер", ЗРС С-300 ПС и С-400, комплексы РЭБ "Леер-2" и "Инфауна". Впервые в составе механизированной колонны пройдут экипажи самоходных артиллерийских установок "Малка", "Гиацинт", "Акация", "Гвоздика", самоходных минометов "Тюльпан", а также РСЗО "Ураган".
Во время воздушной части парада над центром города пролетели 30 воздушных судов. Среди них вертолеты Ми-26, Ка-52, Ми-8амтш, фронтовые бомбардировщики Су-24М2, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35с, высотные перехватчики Миг-31БМ, самолеты ВТА - Ан-12, Ан-26, Ту-134 УБЛ объединения ВВС и ПВО военного округа, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Фото - Вячеслав Реутов
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