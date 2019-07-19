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В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур

24, 25 и 26 июля объявлены днями траура по погибшим при пожаре в детском лагере на территории ГЛК "Холдоми"

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение об объявлении 24, 25 и 26 июля днями траура по погибшим при пожаре в детском лагере на территории ГЛК «Холдоми», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

В крае будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Хабаровского края и муниципальных образований. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры края предложено воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных передач.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

- В нашем крае произошла страшная трагедия – погибли дети. От себя лично и от имени Правительства края выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы окажем им, а также пострадавшим при пожаре, всю необходимую помощь. Уверен, следствие разберется в причинах произошедшего, а виновные будут наказаны. Желаю всем стойкости в эти тяжелые дни. Хабаровский край скорбит вместе с вами, - отметил глава региона.

Единовременная материальная помощь будет выделена родителям погибших детей, а также пострадавшим при пожаре в платочном лагере туристического комплекса «Холдоми». Соответствующе распоряжение подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Родителям погибших детей выплатят по одному миллиону рублей. Гражданам, получившим тяжкий и средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс. рублей. Также по 200 тыс. рублей перечислят детям и взрослым, которые получили легкие травмы. Степень тяжести вреда здоровью определят медики.

На оказание помощи из резервного фонда Правительства Хабаровского края выделят 5,6 млн рублей.

Помимо выплат, семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере 200 тысяч рублей для организации похорон.

Пожар произошел ночью 23 июля в палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе. На месте погибла 11-летняя девочка. Позже трое детей скончались в больнице от полученных ожогов. Двое пострадавших детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровск, еще несколько пострадавших лечатся амбулаторно.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: трагедия  траур  пожар 


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