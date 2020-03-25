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Общественники и экологи протестуют против вырубки лесов в Хабаровском крае
В начале мая хабаровские журналисты провели расследование, в ходе которого обнаружили недалеко от Мяо-Чана деляну со складом спиленных деревьев и оборудованные для работников жилые фургоны. При этом руководство Амгуньского лесничества, в чьем ведении находится территория, наотрез отказывает прессе в комментариях к факту вырубки.
Недовольные данными событиями общественники и экологи Комсомольска-на-Амуре написали открытое письмо, адресованное губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Адресанты настаивают на объявлении запрета на все виды сплошных рубок для сохранения лесов в рекреационно-туристских целях. Также в письме было выдвинуто требование рассмотреть вопрос о создании туристского кластера «хребет Мяо-Чан» с приоритетным развитием туризма и других направлений.
В связи с событиями было принято решение, что в начале июня на место рубок отправится межведомственная комиссия, которая проведёт мониторинг использования лесов на территории хребта Мяо-Чан.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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