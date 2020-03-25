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Вторник| 26 Мая, 07:32 |
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Клещи атакуют комсомольчан повсеместно
За прошедшую неделю с жалобами на укусы насекомых в медицинские учреждения города обратились 53 человека, 23 человека из пострадавших – дети.
Примечательно, что две примерно две недели назад большинство парков и скверов города были подвержены специальной инсектицидной обработке. Однако жители города жалуются, что «цепляют» клещей даже пройдясь по двору. Что касается процесса вакцинации от клещевого энцефалита, то все сроки, необходимые для развития иммунитета, уже истекли, так как обычно прививку необходимо ставить за несколько недель до начала эпидемического сезона.
В больницах, поликлиниках и аптечных сетях Хабаровского края по-прежнему нет и иммуноглобулина, который необходимо ввести после укуса клеща.
В лучшем случае этот препарата находится в наличии крайне малом количестве, поэтому его искать его приходится долго. По словам горожан, иммуноглобулина нет даже в травмпункте.
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