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25 Июня 2019, 14:29 | Регион сегодня
Хабаровский край не может решить проблему транспортной доступности
Жители вынуждены жить в изоляции
От разговоров о решении проблем транспортной доступности Хабаровского края отдаленные поселки доступней не стали. По инерции ворвавшись в 2019 год на наработках прошлых лет, регион споткнулся и начинает пробуксовывать в этой проблемной сфере. Отдельные решения не заменяют системной работы, нарушенной в ходе реорганизации министерства промышленности и транспорта.
К сегодняшнему дню ряд транспортных проектов остановлен, перед чиновниками краевого Минтранса поставлена задача разработать программу развития и модернизации региональных авиаперевозок, хотя она существовала и раньше.
Между тем, для Хабаровского края транспорт имеет особое значение в силу масштабов региона. Территория края простирается с юга на север на 1800 км. Плотность транспортных путей постоянного действия составляет всего лишь 19 км. на тысячу кв. км территории (в среднем по России 71 км.). 13 процентов населения края проживает в районах с ограниченными сроками завоза продукции.
В регионе в предыдущие годы была построена и сдана в эксплуатацию региональная дорога Лидога – Ванино, проделана вся подготовительная работа по ее передаче (с комсомольским участком) в федеральную собственность, который в этом году туда, наконец, попал. Был запущен пилотный для всей России проект государственно-частного партнерства при строительстве обхода Хабаровска, планировалось подобный проект реализовать на севере Хабаровского края.
В рамках модернизации авиатранспортного сообщения значительные средства были вложены в развитие региональной авиакомпании «Хабаровские авиалинии», наземную аэропортовую и аэродромную инфраструктуру. Модернизировали авиахозяйства в Николаевске-на-Амуре и Чегдомыне, взялись за Советскую Гавань. Для восстановления прежних объемов водного сообщения на средства краевого бюджета был построен современный теплоход, который встал на линию на среднем и нижнем Амуре. Велась предметная работа по заведению на территорию краю гигантского проекта строительства мостового перехода на Сахалин со строительством 500-километровой подъездной железной дороги по северо-восточным районам края.
В 2019 году отношение к инвесторам в Хабаровском крае резко изменилось, и многие уже проработанные на уровне намерений и предварительных соглашений проекты застопорились. О строительстве концессионной автомобильной дороги в Солнечном районе речи уже не ведется. Проект строительства мостового перехода на Сахалин без настойчивой работы властей края также завис. Взамен губернатор Сергей Фургал предложил пилотный проект по обеспечению льготного пролета для жителей Охотского района.
Не густо, но хоть что-то. Вообще, все, что упрощает жизнь жителей Хабаровского края, должно приниматься на ура. Четыре полета из Охотска в Хабаровска в год за приемлемые деньги благодаря субсидии краевого бюджета для жителей далекого побережье – это как манна небесная. Суть проекта – предоставлять постоянным жителям района возможность слетать 4 раза в год по льготной стоимости авиабилета: 4 500 рублей для взрослого и 3 000 рублей для ребенка. Сейчас субсидируемый билет стоит 12 651 рубль в одну сторону.
Однако кроме Охотска на хабаровском севере есть еще Аян и Нелькан, до которых тоже кроме как самолетом не добраться, а там ситуация стала только печальнее. Если билет до Охотска стоит сейчас 4500 рублей, то до Нелькана и Аяна – больше 20 000 рублей в обе стороны. По карману авиапассажиров бъёт и стоимость авиабилетов по маршруту Хабаровск – Совгавань. Цена в оба конца составляет 10,5 тысяч рублей, хотя по оценке директора аэропорта Гатки должны быть не больше 6 тысяч.
По мнению Сергея Фургала, состояние краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии" и в целом организация местных авиаперевозок требуют принципиально нового подхода. Убытки ежегодно растут. Одновременно надо закупать новые самолеты, реконструировать взлетно-посадочные полосы, открывать новые маршруты. Однако выполнение поставленных губернатором задач натыкается на постоянные трудности, в том числе субъективного характера.
В частности, на цене авиабилетов местного перевозчика сказывается «заоблачная» стоимость авиационного керосина для самолетов. Региональная авиакомпания закупает его по 97 тысяч рублей за тонну при отпускной цене с Комсомольского НПЗ 42 тысячи рублей, а средней по региону – 50 – 60 тысяч. Новый министр транспорта края пока не может повлиять на эту ситуацию.
Местные власти и региональные депутаты ставят перед правительством и другие вопросы транспортной доступности. Автодорожная сеть края превышает 10,5 тыс. км, из них региональных 3,3 тыс. км. Из 1040 мостов на трассах меньше половины являются капитальными, сделанными из железобетона или металла. И дороги все необходимо содержать. Однако фактически только на содержание краевой бюджет выделяет менее четверти средств от норматива. Реально нормативному состоянию отвечает только 24 % региональных дорог. При этом на строительство региональных дорог, прежде всего, "Селихино – Николаевск-на-Амуре", "Березовый –Могды – Чегдомын" требуется свыше 40 млрд. рублей. По местным дорогам ситуация еще хуже. Люди требуют самого пристального внимания к разбитым региональным дорогам в Солнечном, Ванинском районах, в районе имени Лазо.
Депутат Законодательной думы Хабаровского края Владимир ИВАНОВ, например, считает, что развитие автотранспортной системы Солнечного района является системным решением развития транспортной сети не одного, а трех муниципальных районов. Стратегическая цель - создание асфальтированной дороги в Солнечном районе по автодублеру БАМа, которая свяжет Верхнебуреинский, им. Полины Осипенко муниципальные районы в одну транспортную сеть до Комсомольска-на-Амуре. К сожалению, в государственной программе края «Развитие транспортной системы Хабаровского края не заложено последовательное решение этой комплексной задачи.
Жители Верхнебуреинского района надеются на возобновление авиарейса Хабаровск – Чегдомын, который широко был анонсирован в прошлом году. На самом деле по маршруту были выполнены лишь несколько технических и пассажирских рейсов: после катастрофы Л-419 в Нелькане и дальнейшего запрета эксплуатации воздушных судов данного типа, Чегдомыну попросту не хватило бортов, а из-за дождливого лета грунтовая полоса в аэропорту Чегдомына все время была раскисшей, сообщает проект "Алло, район!".
Между тем, при помощи компании «Ургалуголь», в Чегдомыне готовились к открытию авиасообщения с краевой столицей: построили терминал, рассчитанный на 20 человек, установили необходимое оборудование.
«Все параметры аэропорта выдержаны: есть вышка, зал ожидания, зона прохождения предполетного осмотра. Очистили в прошлом году полосу, утрамбовали ее, удлинили на 300 метров, расширили. Сделали всё для того, чтобы приступить к полетам», - рассказал глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
Для регулярности полетов в аэропорту Чегдомына необходимо решить проблему раскисающей полосы, но для этого потребуются сотни миллионов рублей. А вот чтобы полеты не прерывались в зимний период из-за туманов, морозной дымки или снегопада, необходимо установить радиопривод. Без этого прибора полеты в Чегдомын возможны лишь при визуальном контакте пилотов с землей.
Потребность жителей Верхнебуреинского района в авиасообщении с Хабаровском есть, уверен Алексей Маслов. Однако на первый план выходит вопрос регулярности рейсов.
«Людям нужно гарантированно вылететь в Хабаровск, потому что у многих перелёт куда-то дальше: в отпуск, Москву, Приморье, поэтому не должно быть нестыковки. Такую гарантию дает только железная дорога, авиационное сообщение пока нет», - рассказал Алексей Маслов.
Между тем, в Верхнебуреинском районе намерены реализовывать ряд крупных проектов, среди которых строительство каскада Неманской ГЭС, а также добыча нефти и газа.
«Без автомобильной дороги и авиационного сообщения мы не будем привлекательны для инвесторов», - рассказал Алексей Маслов.
С окончательной сдачей в эксплуатация автомобильной трассы Лидога – Ванино все чаще стал звучать вопрос о возможности и целесообразности строительства автомобильной трассы Комсомольск-на-Амуре - Ванино. По мнению главы Ванинского района Александра Наумова, необходимость такой трассы есть. Так как половина поселков, расположенных вдоль железнодорожной ветки Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, не имеют автомобильного сообщения, что отражается на условиях жизни: дороже продукты питания, сложнее доставить топливо.
«Это бы была поддержка и развитие мелких поселений, которые у нас вдоль железной дороги. Но пока это не свершилось, хотя я, конечно, надеюсь, что это удастся возобновить. Если сравнивать с дорогой Лидога – Ванино, то здесь, конечно, в экономическом плане отдача больше, поэтому правильно было сделано, что реализовали именно этот проект сначала. Но для развития района крайне нужно, чтобы дорога вдоль железно дороги всё-таки была», - рассказал глава Ванинского района Александр Наумов.
Проект автомобильной дороги вдоль участка Байкало-Амурской магистрали от Комсомольска-на-Амуре до Советской Гавани существовал, и дорогу даже начинали строить в советские времена, но затем работы были приостановлены. Сегодня можно проехать со стороны Комсомольска-на-Амуре до поселка Высокогорный, но «отрезанными» остаются еще с десяток сел.
«Мне бы, конечно, с позиции района было бы лучше с еще одной дорогой. Это бы закрыло ряд проблем. У нас там очень хорошие места, есть Горячий ключ на Тумнине. В идеале, конечно, нужны две дороги: прямая Лидога – Ванино и Комсомольск-на-Амуре – Ванино через наши отдаленные поселки», - сказал Александр Наумов.
Подводя итоги, можно сказать, что транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для региона, а его полноценное развитие невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Фургал декларировал новые подходы в развитие транспортной системы Хабаровского края, но в состоянии ли его обескровленная команда выполнить столь грандиозные планы?
Евгений СИДОРОВ, Журнал "Дальневосточный капитал".
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