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В Хабаровском крае предпочитают подделывать пятитысячные купюры
Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Традиционно чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов.
Как сообщили ДВК в отделении Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России, В третьем квартале в банковской системе региона было выявлено 20 поддельных пятитысячных купюр и семь — тысячных, банкноты номиналом 500 и 100 рублей составили менее 10% в общем количестве выявленных подделок.
«Поддельные денежные знаки совсем маленьких номиналов встречаются редко. Так, в III квартале была выявлена поддельная монета номиналом 5 рублей», — рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России Татьяна Агеева.
Среди фальшивых купюр иностранных государств в банковской системе Хабаровского края выявлено четыре поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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