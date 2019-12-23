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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Рекордный объем грузов перевезен через железнодорожный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ
Предновогодний рекорд по объему международных грузоперевозок установлен на Дальневосточной железной дороге. По данным на 24 декабря 2019 года через железнодорожный пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ перевезено с начала года 10,3 млн тонн грузов, что является максимальным показателем за всю историю работы пункта пропуска с 1955 года.
Напомним, предыдущий рекордный показатель грузооборота был достигнут по итогам 2017 года и составил 10,2 млн тонн.
По сравнению с 2018 годом, по предварительным данным, в 2019 году рост перевозок из России в Китай составит 9 % за счет увеличения перевозок руды на 29,4 % , машин и оборудования на 27,5 %, угля на 87,9 %.
Объемы перевозок из Китая в Россию увеличились за счет черных металлов в 3,5 раза, а также за счет роста транзитных контейнерных перевозок по МТК «Приморье-1» на 47,3% к 2018 году.
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