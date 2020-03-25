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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Мэра Хабаровска вылечили от коронавирусной инфекции
«Выйдя из больницы, проехал по Хабаровску и наметил ряд проблем, требующих неотложного решения. Одна из них: город зарастает травой. Такая картина наблюдается по всему краевому центру. Все должно быть выкошено. Даю на это неделю. Особое внимание нужно уделить паркам, площадям, скверам – всем общественным территориям, за порядок на которых вы отвечаете, а также местам вблизи от избирательных участков», - дал первое поручение главам комитетом по управлению городскими районами Сергей Кравчук.
Эту задачу он поставил накануне в ходе заседания рабочей группы по подготовке к проведению Всероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию РФ. Также градоначальник заметил, что разобраться с растительностью комитетам нужно на жилмассивах и вдоль второстепенных дорог: на местных газонах сейчас тоже излишне зелено.
Напомним, в начале июня градоначальник ушел на режим самоизоляции из-за обнаружения коронавируса у его жены. Жену госпитализировали в краевой инфекционный госпиталь. После проведенного лечения ее состояние стабилизировалось. Однако после проведенного тестирования коронавирус подтвердился у самого мэра.
«Друзья, из домашней самоизоляции по просьбе специалистов переместился в больницу. Состояние стабильное, чувствую себя хорошо. Тест на коронавирус провели. Результат пока неизвестен. Работу мэрии по всем вопросам держу под контролем в онлайн-режиме», - написал в своем инстаграм-аккаунте после этого Сергей Кравчук.
Лечение прошло успешно, и после того, как два раза подряд у него подтвердилась отрицательная реакция на ковид, Сергея Кравчука выписали из госпиталя, 24 июня он приступил к работе.
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в Хабаровском крае количество выявленных заболевших с 19 по 26 июня выросло в 1,16 раза. За прошедшие сутки в регионе скончался от коронавируса еще один пациент. По официальным данным общее число жертв инфекции в регионе достигло 27 человек. В течение 25 июня в крае выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, нарастающим итогом в регионе заразились коронавирусом 3824, из 2400 человек вылечились.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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