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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Мая, 23:16 |
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Сотрудники предприятий Хабаровского края, попавших под ограничения из-за коронавируса, получат матпомощь
Программу, которая предусматривает региональные выплаты, подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
С марта 2020 года хозяйственная деятельность многих работодателей приостановлена или осложнена. Работники переведены на дистанционную работу, неполный рабочий день (смену), удаленную работу на дому. В наиболее сложном положении оказались специалисты, которые в связи с введением ограничительных мероприятий находятся в отпусках без сохранения заработной платы либо в простое, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Такие сотрудники смогут получить выплаты из средств краевого бюджета при условии возобновления работодателем их трудовой деятельности. Работодатель может как вернуть работника на прежнее место с уменьшением объема выполняемой работы, так и организовать временную занятость, в том числе на других предприятиях. Матподдержка выплачивается с учетом фактически отработанного работником периода, перечисляется не на счета работодателя, а напрямую работнику. Это позволит работодателям перераспределить финансовые ресурсы для стабилизации хозяйственной деятельности. Реализация программы будет способствовать снижению рисков увольнения работников и предупреждению роста безработицы в крае, а также обеспечит занятость граждан в наиболее пострадавших отраслях, - отметили в комитете по труду и занятости.
На выплаты из краевого бюджета направят около 36 млн рублей. Ее размер зависит от территории проживания. Для работников, проживающих в южных районах, это 15 770 рублей в месяц. Специалисты, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, получат 18 200 рублей в месяц. Работники, занятые в районах Крайнего Севера в месяц получат 20 620 рублей в месяц.
На первом этапе службы занятости населения проведут первичный отбор потенциальных участников программы.
Для вхождения в программу также есть ряд критериев. Работодатель доложен быть зарегистрирован на сайте «Работа в России», где в личном кабинете необходимо предоставить актуальные сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции.
На дату подачи заявления работодатель также должен обеспечить сохранение занятости не менее 80% работников от штатной численности по состоянию на 1 марта 2020 г.
Организация выплат работникам также будет проходить через службы занятости. Согласно условиям программы, господдержку в каждом конкретном случае можно получить не более чем за два месяца.
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