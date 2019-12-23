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Газовый терминал построит резидент свободного порта в Хабаровском крае
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключило соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Компания Ремсталь», планирующим создание транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ). Проект стоимостью 7,6 млрд рублей будет реализован в рамках территории свободного порта в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. На новом предприятии будет создано 211 рабочих мест.
«Основными поставщиками предприятия будут ООО «Иркутская нефтяная компания» и ООО «Газпромэкспорт». Годовой грузооборот комплекса составит до 1 млн тонн, что потребует непрерывного круглогодичного режима работы, – отмечает генеральный директор ООО «Компания Ремсталь» Рифкат Бадтрудинов. – Основной штат работников будет комплектоваться из выпускников региональных профтехучилищ и колледжей. Планируем наладить собственное профессиональное обучение и переподготовку кадров».
Стоит отметить, что объекты терминала СУГ будут расположены в пригородной зоне города Советская Гавань, на расстоянии более 1 километра до ближайших жилых массивов.
Кроме строительства нового комплекса по перевалке СУГ, резидент намерен развивать железнодорожную инфраструктуру общего пользования станции Советская Гавань-Город, а также построить волоконно-оптические линии связи.
«На территории районов с режимом свободного порта Владивосток в Хабаровском крае наблюдается хорошая динамика. Более 30% инвестиционных проектов резидентов уже реализованы», – сообщила директор АО «УК ТОР «Хабаровск» Ирина Серова.
В настоящее время резидентами СПВ в Хабаровском крае реализуются инвестиционные проекты общей стоимостью 91 млрд рублей в сферах транспортировки грузов, деревообработки, рыбодобычи и рыбопереработки, строительства. Планируется создать 3 235 новых рабочих мест.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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