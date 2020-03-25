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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровском крае безработными признаны почти 2 тысячи человек
В условиях карантинных мероприятий службы занятости населения края продолжают работать дистанционно. Так, для поиска работы, оформления выплат, регистрации в качестве безработного достаточно подать заявление через портал "Работа в России". Для этого необходимо иметь учетную запись на портале Госуслуг. С 1 марта такой возможностью воспользовались более трех тысяч жителей края. Из них безработными признан 1881 человек, которым уже назначен максимальный размер пособия, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Напомним, после подачи заявления с каждым гражданином службы занятости проводят индивидуальную работу. Пособие по безработице назначается на 11-й день после обращения только в том случае, есть предлагаемые вакансии не подошли заявителю по объективным причинам. Тогда с апреля по июнь размер пособия составит 12 тысяч 130 рублей без учета районных коэффициентов. Подробнее окончательный размер выплат можно узнать в центрах занятости населения по месту жительства. Телефоны учреждений указаны во вложении.
- Жители активно консультируются по вопросам трудоустройства, назначения социальных выплат. Так, только с 9 по 22 апреля в центрах занятости населения края поставлены на учет 455 безработных, подавших заявления через портал "Работа в России". Из них не работали до постановки на учет более года - 124 человека, 218 человек уволены после 1 марта, - отметили в комитете по труду и занятости населения края.
По информации ведомства, если у безработных граждан, потерявших работу с 1 марта 2020 года, имеются дети в возрасте до 18 лет, то дополнительно им каждый месяц будет начисляться по 3000 рублей на каждого ребенка. Выплату может получить один из родителей в семье.
Общая численность безработных граждан в крае составляет около 6 тысяч человек, при этом число заявленных работодателями края вакансий превышает 15 тысяч.
Напомним, что установить трехмесячные максимальные выплаты пособий по безработице для граждан, уволенных после 1 марта 2020 г. распорядился Президент РФ. На максимальные выплаты не смогут рассчитывать те, с кем прекращены трудовые отношения из-за нарушений трудовой дисциплины или других виновных действий. Для граждан, уволенных до 1 марта 2020 года, размер пособия устанавливается в прежнем порядке. В этом случае выплата зависит от ряда условий, в том числе от стажа на последнем месте работы. В разных случаях могут начислить как минимальный, так и максимальный размер пособия.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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