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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Хабаровский край заканчивает 2019 год на волне антирекордов в экономике
Экономика региона продолжается десятый месяц подряд. Это стало настолько очевидным, что по итогам девяти месяцев эксперты поставили регион на первое место среди регионов России со слабой социально-экономической устойчивостью в рейтинге фонда «Петербургская политика». Регион набрал лишь 4,5 балла из 10 возможных по ключевым экспертным оценкам.
Самым громким экономическим антирекордом края стало решение Минфина РФ о включении Хабаровского края в число регионов с низким качеством управления финансами. Оценивали отклонение объёмов расходов казны от запланированного, эффективность использования денег унитарными предприятиями, уровень открытости бюджетных данных, эффективность управления финансовыми вложениями, выполнение указов президента РФ, наращивание кредитов и уровень долговой нагрузки на бюджет. По всем этим показателям регион за прошедшее с выборов губернатора время откровенно деградировал.
Избираясь губернатором, новый глава заявлял со всех трибун, что уже в 2019 году сократит государственный долг края на 2 млрд рублей, однако на деле только увеличил его с 49 до 52 млрд, и, судя по всему, останавливаться не собирается. Так, выступая перед депутатами краевой Законодательной Думы, министр финансов спрогнозировал рост уровня заимствований по итогам 2019 года до 56, а на конец 2020 года до 63 млрд рублей.
Хабаровский край демонстрирует самый высокий на ДВ уровень роста расходов бюджета над запланированными тратами - на 20,26% (Якутия, к примеру, со схожим уровнем закредитованности, напротив, уменьшила траты сразу на 33,62%) и сегодня находится в авангарде должников на всем Дальнем Востоке. Регион вынужден отдавать банкам десятую часть годового бюджета в качестве процентов за коммерческие кредиты!
Откровенно хромают и другие экономические показатели территории. Недавно приезжавший в регион Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев едва за голову не схватился от увиденного. «Отмечается резкое снижение инвестиционного рейтинга: с 18 места в 2018 году до 39. По привлечению инвестиций на душу населения Хабаровский край находится на Дальнем Востоке в самых нижних строчках», - заявил Юрий ТРУТНЕВ. По его словам, индекс промышленного производства, по последним данным, в целом на Дальнем Востоке составляет 104,4%, а в Хабаровском крае лишь 99,5%.
Для жителей Хабаровского края эти цифры не значат ничего хорошего На берегах Амура сокращаются рабочие места, растет задолженность по зарплате, усиливается отток населения и увеличилась смертность. В проекте бюджета на следующий год под нож тотальной оптимизации попали траты на социальные расходы (- 900 млн рублей), ЖКХ (-600 млн), медицинское обеспечение (-600 млн), культуру (-400 млн), физическую культуру и спорт (-600 млн). На 20-50 % урежут расходы на госпрограммы «Доступная среда», «Развитие транспортной системы», поддержку некоммерческих организаций. Вот такие веселые «новости». При этом потратятся на содержание губернатора (+300 млн рублей) и средства массовой информации ( +13 млн)!
В рейтинге криминогенности регионов, увязывающем экономические, социальные и криминальные показатели, у Хабаровского края дела просто швах! По итогам последнего исследования Института региональных пролем регион прочно обосновался в «красной» зоне, заняв шестое место из 85 (здесь чем выше место, тем хуже дела). «Хабаровскому краю пока не удается вырваться из топ-10 неблагополучных регионов. Некоторые позитивные изменения во многом были нивелированы опережающим ростом цен. Мы не спешим с выводами, пытаемся оценить все факторы, которые могут влиять на ситуацию. Пока мы видим много недоработок», - прокомментировал директор института Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
Не видно и перспектив у нынешней экономической стратегии Хабаровского края. Его власти сделали акцент не на создание условий для привлечения инвесторов, а на усиление налоговой политики. С 1 января вступит в силу «драконовский» закон «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае», продавленный правительством региона в Закдуме края еще прошлого созыва. Новые депутаты еще более усилили фискальную составляющую документа, приняв сразу во втором и третьем чтениях две поправки к этому закону от губернатора края.
Первой предлагается ограничить применение налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов, реализуемых в высоко рентабельных видах экономической деятельности, таких как лесозаготовка, добыча и обогащение угля и антрацита, добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых, производство драгоценных металлов. Второй усугубляется положение резидентов преференциальных экономических режимов, таких как ТОР и СВП.
«На сегодняшний день горнорудные промышленные предприятия, которые занимаются освоением природных ресурсов, по нашему мнению, пользуются повышенными преференциями в своей деятельности. По отдельным отраслям эти преференции превышают ту отдачу, которую можно было бы получать в виде налогов в бюджет. Надо относиться к этим вопросам более ответственно и прагматично, - объяснил позицию новых краевых властей председатель комитета Думы бюджету, налогам и экономическому развитию Вячеслав ФУРГАЛ.
Большой бизнес называет подобный подход поспешным, край, который и так за год опустился на 20 мест в инвестрейтинге регионов, продолжает терять привлекательность в глазах инвесторов. Бывший председатель бюджетного комитета Закдумы и зампред правительства края, а ныне управляющий директор BM Group Наталья ПУДОВКИНА говорит, что в финансово-экономическом обосновании принятого закона ничего не говорится о последствиях.
«Там содержатся обтекаемые фразы о том, что эта мера будет способствовать ограничению выпадающих доходов. Нужны более строгие расчеты. Ясно одно, что теперь на стадии реализации проекта до выхода его на полную мощность у инвестора вряд ли появится прибыль. Закон нанесет определенный урон и бизнесу, и имиджу региона», - заявила топ-менеджер.
Однако губернатор видит в этом решении чуть ли не панацею от всех бед. «В ближайшие три года мы прогнозируем их (доходов) увеличение. В 2020-м собственные доходы — около 80 миллиардов рублей, к концу года уже ожидается этот объем, в 2021-м — более 83 миллиардов, а в 2022-м — не менее 86 миллиардов рублей. На 12 миллиардов за неполных три года», — заявил Сергей ФУРГАЛ на заседании краевой думы.
Большинство экспертов скептически относятся к обещание губернатора заработать за три года 12 млрд. рублей собственных доходов. «Деньги брать сегодня практически неоткуда. Не знаю, кто подал губернатору идею поднять налоговую нагрузку на крупный бизнес, но считаю решение ошибочным, поскольку приведет только к снижению доходов. У нынешнего правительства нет стратегии развития краевой экономики. Сначала нужно разработать стратегию, а под нее формировать бюджет», - считает доцент кафедры мировой экономики и таможенного дела ХГУЭП Владимир НОРИН.
Как оказалось, заниматься этим в нынешнем правительстве региона оказалось некому, поэтому новую экономическую стратегию подменили новой экономической утопией, которая ни к чему хорошему Хабаровский край не ведет.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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