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29 Октября 2019, 15:27 | Регион сегодня
АО "Хабаровский аэропорт" прошел регистрацию по стандартам ISAGO
АО "Хабаровский аэропорт" прошел процедуру комплексного аудита Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие производственной деятельности и качества наземного обслуживания стандартам безопасности (ISAGO).
Регистрация по стандартам ISAGO подтверждает статус АО «Хабаровский аэропорт» как надежного партнера в области наземного обслуживания перевозок и расширит возможности сотрудничества международного аэропорта Хабаровск с иностранными авиакомпаниями, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт".
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» – главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск. Международный аэропорт Хабаровск – крупный аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: Хабаровский аэропорт isago
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22 Октября 2019, 09:30Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".