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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Января, 20:41 |
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Резидент ТОР "Хабаровск" реализовал проект информационного моделирования зданий
Резидент ООО "Бюро Техники-Восток" инвестировал в реализацию проекта около 800 тысяч рублей, создав при этом пять рабочих мест.
По информации Корпорации развития Дальнего Востока, BIM-технологии (или Building Information Modeling, информационное моделирование в строительстве) – это набор новых для дальневосточного федерального округа услуг, включающий параметрическое моделирование и создание информационных моделей объектов строительства, разработку дизайна помещений.
Так, использование BIM позволяет проектному бюро в реальном времени вести контроль подрядчиков, отслеживать ключевые показатели и сроки стройки, оперативно выполнять перерасчет требуемых материалов, трудозатрат и сроков при редактировании модели, автоматизировать управление строительной техникой. Новейшие технологии охватывают и дальнейшую эксплуатацию здания, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как отметил генеральный директор ООО "Бюро Техники-Восток" Денис Грось, в команду проектного бюро привлечены высококвалифицированные специалисты.
- Предприятие, закупив всю необходимую технику и программное обеспечение, уже успело принять участие в корректировке проектной документации по объектам производственно-логистического комплекса на территории индустриального парка "Авангард", в создании второй очереди инфраструктуры. В настоящий момент работаем над проектом по строительству комплекса домов блокированной постройки и проектом жилого комплекса, - добавил он.
Напомним, ТОР "Хабаровск" создана в июне 2015 года и состоит из четырех площадок – "Аэропорт", "Авангард", "Ракитное", "Лазо". Конкурентными преимуществами территории опережающего развития являются – высококвалифицированные кадры, развитая транспортная и социальная инфраструктура, высокий промышленный потенциал. На сегодняшний день 36 компаний получили статус резидента ТОР с общим объемом инвестиций по заключенным соглашениям – 21,9 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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